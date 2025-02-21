"Предатель и путинолюб": Стивен Кинг вернулся в соцсеть Х с критикой Трампа и Маска

"Король ужасов" считает, что бывший Twitter "стал хуже, чем когда-либо". По его словам, "это больше не место для общения, а орган пропаганды, министерство правды Джорджа Оруэлла".

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Популярный американский писатель Стивен Кинг после длительного молчания неожиданно вернулся в соцсеть X (Twitter). В ноябре прошлого года он объявил, что покидает платформу, однако в четверг, 20 февраля, впервые за три месяца опубликовал свой первый пост.

"Я вернулся! Скучали по мне?", — написал Кинг.

Уже в следующем своем посте писатель, который поддерживает Украину, жестко высказался о президенте США Дональде Трампе и предпринимателе Илоне Маске.

"Просто хотел сказать, что Трамп — предатель и путинолюб. Илона это касается вдвойне больше!", — отметил Кинг.

Это сообщение уже собрав 4 миллиона просмотров и 173 тысячи лайков.

После этого писатель сделал пост в Threads, в котором отметил, что Twitter "стал хуже, чем когда-либо". По его словам, "это больше не место для общения, а орган пропаганды, министерство правды Джорджа Оруэлла".

Фото: Скриншот

Несмотря на свое отсутствие в X, Кинг оставался активным на платформе Threads, где неоднократно выражал поддержку Украине. Он также раскритиковал заявления Трампа в адрес президента Зеленского.

"Заявления Трампа о том, что 1. Украина начала войну и 2. Зелинский — диктатор: это двойное мышление Джорджа Оруэлла в лучшем его исполнении. Для справки: Россия вторглась в Украину, и выборы в Украине были отложены, пока страна находится в состоянии войны", — писал он.

Кинг раскритиковал Трампа после заявлений в адрес Зеленского Фото: Скриншот

Напомним, 14 ноября 2024 года Стивен Кинг объявил, что покидает платформу X и назвал ее "слишком токсичной".

В мае 2024 года Стивен Кинг заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский и Владимир Путин должны встретиться в поединке