"Уже выключал": эксперт объяснил, что будет, если Маск отключит Украине Starlink (видео)

Украинские военные уже сталкивались с проблемами связи Starlink, в частности, во время атак морскими дронами объектов в Крыму, когда он выключался в "неудобный" момент.

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В Силах обороны готовы к тому, что Илон Маск может выключить Украине Starlink, поскольку такие случаи уже были раньше и украинские защитники научились, как выходить из таких ситуаций. Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

По его словам, отключение Starlink будет больно, но не смертельно.

"Если нас лишат пользования связи Starlink, то это опасная история, но не скажу, что смертельная. Мы раньше могли заметить, что начались различные проблемы со Starlink еще с осени 2022 года. И можно даже "спасибо" Маску, потому что первые неудачи наших морских дронов — когда он в неудобный момент выключал "старлинки". Соответственно, к этому моменту были приложены определенные усилия диверсификации", — рассказал он.

Эксперт отметил, что из-за таких проблем со связью украинцы начали искать выход — искали помощи у Германии, которая предоставляла свои спутниковые терминалы, у Швеции, которая тоже помогала с этим параллельно с бронетехникой.

"То есть за эти два года было достаточно времени диверсифицироваться в отношении Starlink, и такая работа была проведена. Если выключат, будет больно и неприятно, но не смертельно, и Маску это ничего не даст", — прокомментировал военный эксперт.

Напомним, что популярный американский писатель Стивен Кинг после длительного молчания неожиданно вернулся в соцсеть X. Уже в следующем своем посте писатель, который поддерживает Украину, жестко высказался о Дональде Трампе и Илоне Маске.