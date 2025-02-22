Україну відключать від Starlink, якщо не підпише угоду про рідкоземельні копалини, — Reuters

За даними джерел Reuters, Україні сказали, що вона зіткнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не надасть доступ американцям до власних рідкоземельних копалин.

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США погрожують відключити Україну від супутникової інтернет-системи Starlink, якщо Київ не погодиться на американські умови щодо угоди про рідкоземельні копалини. Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

"Продовження доступу України до Starlink, що належить SpaceX, було піднято на переговорах між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що це ж питання піднімали під час зустрічі між спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом і Зеленським.

Джерела Reuters підкреслили, що перемовники з боку США тиснуть на українців, вимагаючи доступу до українських корисних копалин. Як один із важелів тиску розглядається можливість відключення країни від Starlink.

Під час зустрічі Україні сказали, що вона зіткнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не підпише угоду щодо корисних копалин, наголосив один зі співрозмовників видання.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що або Україна підписує угоду щодо рідкоземельних копалин, або у Києва будуть "проблеми".

21 лютого "Суспільне" повідомило, що Україна і США працювали над проєктом угоди про рідкісноземельні копалини, але деякі пункти документа поки породжують питання.