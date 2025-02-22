Украину отключат от Starlink, если не подпишет соглашение о редкоземельных ископаемых, — Reuters

По данным источников Reuters, Украине сказали, что она столкнется с неизбежным отключением услуги, если не предоставит доступ американцам к собственным редкоземельным ископаемым.

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США угрожают отключить Украину от спутниковой интернет-системы Starlink, если Киев не согласится на американские условия по соглашению о редкоземельных ископаемых. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Продление доступа Украины к Starlink, принадлежащей SpaceX, было поднято на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что этот же вопрос поднимали во время встречи между спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и Зеленским.

Источники Reuters подчеркнули, что переговорщики со стороны США давят на украинцев, требуя доступа к украинским полезным ископаемым. Как один из рычагов давления рассматривается возможность отключения страны от Starlink.

Во время встречи Украине сказали, что она столкнется с неизбежным отключением услуги, если не подпишет соглашение по полезным ископаемым, подчеркнул один из собеседников издания.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что либо Украина подписывает соглашение по редкоземельным ископаемым, либо у Киева будут "проблемы".

21 февраля "Суспільне" сообщило, что Украина и США работали над проектом соглашения о редкоземельных ископаемых, но некоторые пункты документа пока порождают вопросы.