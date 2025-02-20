"Сбавьте тон": США призвали Украину быстро подписать соглашение по редкоземельным металлам

По словам советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, "ресурсная сделка" с Украиной — это лучшая гарантия ее безопасности в будущем. Возражения Киева в этом случае неприемлемы.

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Власти Украины должны сбавить тон и быстро подписать предложенное им соглашение по использованию полезных ископаемых. Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире канала Fox News.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отказался подписывать данное соглашение. По оценкам Уолтца, украинские чиновники отвергли "историческую возможность привлечь США как инвестора в экономику".

Использование ресурсов Украины будет настоящим партнерством и лучшей гарантией ее безопасности, убежден он.

"Учитывая то, что Америка сделала для Украины, им нужно сбавить тон, внимательно посмотреть и подписать это соглашение", — продолжил Уолтц.

Советник президента США Дональда Трампа говорит, что разногласия с Украиной не являются непримиримыми. Штаты сделали многое для обеспечения безопасности Украины, поэтому сейчас не стоит обижаться на "природу военной помощи".

Возражения Киева против соглашения по ресурсам и усилий Трампа остановить войну неприемлемы, учитывая все, что Штаты сделали для Украины, акцентировал он внимание.

Агентство Bloomberg ранее писало, что в Украине "много выжженной земли", а интересующих Штаты редкоземельных металлов точно нет.

Фокус уже писал, что Украина вполне способна заменить российский титан на рынке ЕС. Премьер Украины Денис Шмыгаль предлагал Евросоюзу важные полезные ископаемые.