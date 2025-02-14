Обозреватель WP сообщил об отказе Зеленского от сделки о минералах для США: что известно

Американцы услышали вежливый отказ президента Владимира Зеленского, сообщил обозреватель The Washington Post Джош Рогин. Зеленский, вероятно, отказался от сделки о минералах для США.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности 2025 мог получить от Соединенных Штатов Америки соглашение о полезных ископаемых. Президент отказался его подписывать. О позиции Зеленского политический обозреватель американского издания The Washington Post Джош Рогин сообщил в соцсети X (Twitter).

Рогин получил информацию от неназванных источников, которых он назвал "законодателями". По словам источников, Конгресс США подготовил бумагу, в соответствии с которой Украина должна была бы передать американцам 50% добытых полезных ископаемых. Президент Зеленский отказался подписывать этот документ, заверили собеседники журналиста. Зеленский отказал США вежливо, отметил Рогин.

"Делегация Конгресса США передала Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, который предоставляет права США на 50% будущих запасов полезных ископаемых в Украине. Зеленский вежливо отказался его подписывать", — говорится в заметке обозревателя WP.

Зеленский — отказе от соглашения о металлах на Мюнхене 2025 Фото: Скриншот

В офисе президента пока не комментировали сообщение иностранного политического обозревателя.

Зеленский и позиция Дональда Трампа относительно месторождений

Отметим, президент США Дональд Трамп во время одного из январских выступлений заявил, что готов продолжить помогать украинцам, если они отдадут месторождения редкоземельных металлов. Президент Украины упоминал о такой возможности, когда презентовал "План победы" перед президентскими выборами в США.

В феврале разговор о месторождениях полезных ископаемых продолжился. В связи с этим 11 февраля в Киев прибыл министр финансов США, который ознакомил Зеленского с предложением американцев. Украинский президент сообщил, что ознакомится с соглашением и даст ответ.

Между тем украинский экономист объяснил, что США могли бы действительно помочь Украине с добычей редкоземельных металлов. Он пояснил, что для получения 1 г полезного вещества следует перевернуть большое количество почвы, но это дорого стоит. Со временем, лет через 10, украинцы могли бы выпускать готовую продукцию на основе ценных материалов, сказал он.

Напоминаем, на конференции Мюнхен-2025 состоялась панель Зеленского вместе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Грэм высказался относительно соглашения о месторождениях и о завершении войны.