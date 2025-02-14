Оглядач WP повідомив про відмову Зеленського від угоди про мінерали для США: що відомо

Американці почули ввічливу відмову президента Володимира Зеленського, повідомив оглядач The Washington Post Джош Рогін. Зеленський, ймовірно, відмовився від угоди про мінерали для США.

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Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки 2025 міг отримати від Сполучених Штатів Америки угоду про корисні копалини. Президент відмовився її підписувати. Про позицію Зеленського політичний оглядач американського видання The Washington Post Джош Рогін повідомив у соцмережі X (Twitter).

Рогін отримав інформацію від неназваних джерел, яких він назвав "законодавцями". Зі слів джерел, Конгрес США підготував папір, відповідно до якого Україна мала б передати американцям 50% видобутих корисних копалин. Президент Зеленський відмовився підписувати цей документ, запевнили співрозмовники журналіста. Зеленський відмовив США чемно, зауважив Рогін.

"Делегація Конгресу США передала Зеленському аркуш паперу, який вони хотіли, щоб він підписав, який надає права США на 50% майбутніх запасів корисних копалин в Україні. Зеленський ввічливо відмовився його підписувати", — ідеться у дописі оглядача WP.

Зеленський - відмові від угоди про метали на Мюнхені 2025 Фото: Скриншот

У офісі президента поки що не коментували допис іноземного політичного оглядача.

Зеленський та позиція Дональда Трампа щодо родовищ

Зазначимо, президент США Дональд Трамп під час одного з січневих виступів заявив, що готовий продовжити допомагати українцям, якщо вони віддадуть родовища рідкоземельних металів. Президент України згадував про таку можливість, коли презентував "План перемоги" перед президентськими виборами в США.

У лютому розмова про родовища корисних копалин продовжилась. У зв'язку з цим 11 лютого до Києва прибув міністр фінансів США, який ознайомив Зеленського з пропозицією американців. Український президент повідомив, що ознайомиться з угодою і дасть відповідь.

Тим часом український економіст пояснив, що США могли б справді допомогти Україні з видобутком рідкоземельних металів. Він пояснив, що для отримання 1 г корисної речовини слід перегорнути велику кількість ґрунту, але це дорого коштує. З часом, років через 10, українці могли б випускати готову продукцію на основі цінних матеріалів, сказав він.

Нагадуємо, на конференції Мюнхен-2025 відбулась панель Зеленського разом з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Грем висловився щодо угоди про родовища та про завершення війни.