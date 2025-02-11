"Немає варіантів": чому Україна не отримає рідкоземельні мінерали без США, — експерт (відео)

Щоб отримати 1 грам дефіцитного рідкоземельного матеріалу, потрібно просіяти тисячі тонн ґрунту, пояснив економіст Ігор Несходовський. Це було дорого навіть для СРСР.

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Україна самостійно не впорається з видобутком рідкоземельних матеріалів, оскільки для налагодження технологічного процесу потрібні суттєві інвестиції. Якщо цим займуть Сполучені Штати Америки, то вже через 10 років українці зможуть випускати готову продукцію і продавати її за кордон. Про проблеми та переваги спільного розроблення родовищ дефіцитних корисних копалин економіст Ігор Несходовський розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

Несходовський пояснив, що для отримання 1 г рідкоземельного матеріалу потрібно перегорнути величезні обсяги руди. На це потрібні капіталовкладення, яких в України немає. Крім того, щоб з отриманої речовини щось виготовити, потрібні ще додаткові вливання. На його думку, саме через дороговартісність таких проєктів українці не зможуть реалізувати їх самостійно. З цієї ж причини і СРСР не працювали у згаданому напрямку, зауважив фахівець.

"Немає варіантів, що Україна може чисто теоретично побудувати видобуток цих рідкоземельних металів, а потім з них робити готову продукцію і продавати у світі", — сказав він.

Економіст перелічив переваги участі США у видобутку корисних копалин:

вливання значних інвестицій;

побудова додаткових електростанцій;

нові робочі місця;

створення безпечних умов роботи.

На налагодження видобутку може піти 10 років, додав Несходовський. На якомусь етапі Україна, ймовірно, зможе не лише добувати, а й виготовляти готову продукцію, уточнив він.

"На цей час навіть інвестиції у видобуток є вигідними для нас інвестиціями", — пролунало в ефірі.

Додамо, на порталі National Defense Magazine є стаття, присвячена шахті в горах Mountain Pass в США, з якої видобувають рідкоземельні матеріали. Видобутком займається компанія MP Materials, яка з 2020 року отримує щорічні багатомільйонні державні інвестиції. MP Materials вже налагодила три етапи технології отримання дефіцитних елементів. На сьогодні вона займає 15% ринку (неодим, празеодим, лантан та церій) і два роки будувала завод, який замінив Китай у технологічному ланцюжку.

США та Україна — домовленості про рідкоземельні метали

Зазначимо, президент США Дональд Трамп, ймовірно, погодився допомагати Україні в обмін на доступ до родовищ рідкоземельних матеріалів. Американський політик запропонував українцям віддати корисні копалини, а також купувати певні товари, на які вкажуть США. Так американці компенсують витрати на російсько-українську війну, вважає посадовець.

Нагадуємо, 9 лютого народний депутат Данило Гетманцев нагадав, що родовищами корисних копалин, які цікавлять Трампа, володіють українські підприємці, а дехто з них навіть втік за кордон. 10 лютого у медіа повідомили про візит міністра фінансів США, який говоритиме про видобуток та плани американського президента.