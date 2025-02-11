"Немає варіантів": чому Україна не отримає рідкоземельні мінерали без США, — експерт (відео)
Щоб отримати 1 грам дефіцитного рідкоземельного матеріалу, потрібно просіяти тисячі тонн ґрунту, пояснив економіст Ігор Несходовський. Це було дорого навіть для СРСР.
Україна самостійно не впорається з видобутком рідкоземельних матеріалів, оскільки для налагодження технологічного процесу потрібні суттєві інвестиції. Якщо цим займуть Сполучені Штати Америки, то вже через 10 років українці зможуть випускати готову продукцію і продавати її за кордон. Про проблеми та переваги спільного розроблення родовищ дефіцитних корисних копалин економіст Ігор Несходовський розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".
Несходовський пояснив, що для отримання 1 г рідкоземельного матеріалу потрібно перегорнути величезні обсяги руди. На це потрібні капіталовкладення, яких в України немає. Крім того, щоб з отриманої речовини щось виготовити, потрібні ще додаткові вливання. На його думку, саме через дороговартісність таких проєктів українці не зможуть реалізувати їх самостійно. З цієї ж причини і СРСР не працювали у згаданому напрямку, зауважив фахівець.
"Немає варіантів, що Україна може чисто теоретично побудувати видобуток цих рідкоземельних металів, а потім з них робити готову продукцію і продавати у світі", — сказав він.
Економіст перелічив переваги участі США у видобутку корисних копалин:
- вливання значних інвестицій;
- побудова додаткових електростанцій;
- нові робочі місця;
- створення безпечних умов роботи.
На налагодження видобутку може піти 10 років, додав Несходовський. На якомусь етапі Україна, ймовірно, зможе не лише добувати, а й виготовляти готову продукцію, уточнив він.
"На цей час навіть інвестиції у видобуток є вигідними для нас інвестиціями", — пролунало в ефірі.
Додамо, на порталі National Defense Magazine є стаття, присвячена шахті в горах Mountain Pass в США, з якої видобувають рідкоземельні матеріали. Видобутком займається компанія MP Materials, яка з 2020 року отримує щорічні багатомільйонні державні інвестиції. MP Materials вже налагодила три етапи технології отримання дефіцитних елементів. На сьогодні вона займає 15% ринку (неодим, празеодим, лантан та церій) і два роки будувала завод, який замінив Китай у технологічному ланцюжку.
США та Україна — домовленості про рідкоземельні метали
Зазначимо, президент США Дональд Трамп, ймовірно, погодився допомагати Україні в обмін на доступ до родовищ рідкоземельних матеріалів. Американський політик запропонував українцям віддати корисні копалини, а також купувати певні товари, на які вкажуть США. Так американці компенсують витрати на російсько-українську війну, вважає посадовець.
Нагадуємо, 9 лютого народний депутат Данило Гетманцев нагадав, що родовищами корисних копалин, які цікавлять Трампа, володіють українські підприємці, а дехто з них навіть втік за кордон. 10 лютого у медіа повідомили про візит міністра фінансів США, який говоритиме про видобуток та плани американського президента.