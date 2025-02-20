"Збавте тон": США закликали Україну швидко підписати угоду щодо рідкоземельних металів
За словами радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца, "ресурсна угода" з Україною — це найкраща гарантія її безпеки в майбутньому. Заперечення Києва в цьому випадку неприйнятні.
Влада України має зменшити тон і швидко підписати запропоновану їй угоду щодо використання корисних копалин. Про це сказав радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц в ефірі каналу Fox News.
Президент України Володимир Зеленський раніше відмовився підписувати цю угоду. За оцінками Волтца, українські чиновники відкинули "історичну можливість залучити США як інвестора в економіку".
Використання ресурсів України буде справжнім партнерством і найкращою гарантією її безпеки, переконаний він.
"З огляду на те, що Америка зробила для України, їм потрібно зменшити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду", — продовжив Волтц.
Радник президента США Дональда Трампа каже, що розбіжності з Україною не є непримиренними. Штати зробили багато для забезпечення безпеки України, тому зараз не варто ображатися на "природу військової допомоги".
Заперечення Києва проти угоди щодо ресурсів і зусиль Трампа зупинити війну є неприйнятними з огляду на все, що Штати зробили для України, акцентував він увагу.
Агентство Bloomberg раніше писало, що в Україні "багато випаленої землі", а рідкоземельних металів, які цікавлять Штати, точно немає.
Фокус уже писав, що Україна цілком здатна замінити російський титан на ринку ЄС. Прем'єр України Денис Шмигаль пропонував Євросоюзу важливі корисні копалини.