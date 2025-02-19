В Україні немає рідкоземельних металів, на які сподівається Трамп, — Bloomberg

Навіть якби Україна виробляла 20% усіх рідкоземельних металів, це коштувало б лише 3 мільярди доларів на рік. І щоб "заробити" 500 мільярдів доларів, про які говорить Трамп, США знадобилося б понад 150 років.

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Багато людей, і не в останню чергу президент США Дональд Трамп, переконані, що Україна має багаті запаси корисних копалин. Однак, як підкреслює оглядач Bloomberg Хав'єр Блас, який висвітлює питання енергетики та сировинних товарів, в Україні "багато випаленої землі і немає рідкоземельних елементів".

Незважаючи на розмови про величезний потенціал, Україна не володіє запасами основних рідкоземельних елементів, які шукає глава Білого дому. У центрі уваги перебувають рідкоземельні елементи — набір із 17 елементів із важковимовними назвами.

У крихітних кількостях ці елементи використовуються в екзотичних сплавах. Хоча їх часто представляють як необхідні для високотехнологічних застосувань і виробництва зброї, їхнє застосування набагато прозаїчніше. Наприклад, британський виробник побутової техніки Dyson хвалиться, що використовує неодим у магнітах своїх пилососів, тому вони "обертаються в п'ять разів швидше, ніж двигун Формули-1".

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І галас навколо українських рідкоземельних елементів почався з самих українців, зазначає експерт. У листопаді 2024 року в США було представлено "план перемоги", у якому набагато звеличувався потенціал мінеральних ресурсів країни. А в лютому Трамп рішуче заявив, що в українців є "дуже цінні рідкоземельні метали", зазначивши, що націлений отримати їх на суму близько 500 мільярдів доларів.

Два дні видобутку нафти

Оглядач Bloomberg підкреслює, що в Україні немає значних родовищ рідкісноземельних металів, окрім невеликих скандієвих рудників. Водночас вартість усього світового видобутку рідкоземельних металів становить 15 мільярдів доларів на рік, що дорівнює вартості двох днів світового видобутку нафти.

"Навіть якби в України були гігантські родовища, вони не були б такими цінними в геоекономічному плані", — пише Хав'єр Блас.

І навіть якби Україна виробляла 20% світових рідкоземельних металів, це дорівнювало б приблизно 3 мільярдам доларів на рік. Тож, щоб досягти тих 500 мільярдів доларів, про які говорить Трамп, США потрібно було б забезпечити 150 з гаком років українського видобутку.

Можливо, не виключає оглядач, президент обмовився і замість "рідкісноземельних елементів" мав на увазі інші мінерали, змішавши їх із ширшою концепцією "критичних мінералів". З останніх Україна має кілька комерційних копалень титану і галію. Обидва вони доволі цінні та мають певне стратегічне значення, але, з іншого боку, контроль над будь-яким із них не змінить геоекономіку. І вони безумовно не варті заявлених Трампом 500 мільярдів доларів.

В Україні, зазначає Хав'єр Блас, справді існують скупчення деяких рідкісноземельних мінералів, такі як Новополтавське родовище, однак будь-який видобуток там буде економічно невиправданим.

Не виключено, що радники Трампа використовували брошуру "Ресурси України. Критична сировина", щоб переконати, що країна багата на рідкоземельні метали. Однак твердження того, що "Україна стає ключовим потенційним постачальником рідкоземельних металів, таких як титан, літій, берилій, марганець, галій, уран, цирконій, графіт, апатит, флюорит і нікель", повинно насторожити, тому що насправді жоден із цих мінералів не є рідкоземельним, зазначає автор.

Раніше Фокус писав, що Україна могла б замінити російський титан на європейському ринку, сприяючи розвитку цивільної промисловості та передових військових технологій.