Допоможуть США протистояти Китаю: які цінні ресурси для електроніки є в Україні

Американський лідер Дональд Трамп заявив про готовність надати Києву допомогу в обмін на рідкоземельні метали та "інші речі".

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Президент США Дональд Трамп запропонував Україні надати доступ до своїх корисних копалин в обмін на американську військову допомогу. Фокус з'ясував, які цінні ресурси є на території України.

У своїй промові Дональд Трамп заявив, що США готові допомагати Україні за "рідкоземельні метали та інші речі". Рідкоземельні метали — це група з 17 елементів: скандій (Sc), ітрій (Y), лантан (La), церій (Ce), празеодим (Pr), неодим (Nd), прометій (Pm), самарій (Sm), європій (Eu), гадоліній (Gd), тербій (Tb), диспрозій (Dy), гольмій (Ho), ербій (Er), тулій (Tm), ітербій (Yb), лютецій (Lu).

Ці метали використовуються для виготовлення магнітів, що перетворюють енергію в рух для електромобілів, мобільних телефонів та іншої сучасної електроніки. За даними Bloomberg, в Україні немає відомих великих запасів рідкоземельних металів, але є значні запаси інших критично важливих ресурсів.

Wikipedia пише, що в 1990-х в Україні було розвідано низку перспективних родовищ берилію, цирконію, літію, танталу, ніобію тощо. Також було виявлено нові типи комплексних руд, що містять скандій, ванадій, галій та інші елементи. Розвідані ресурси деяких копалень класифікували як великі та унікальні для руд цирконію, гафнію, літію, берилію, скандію, танталу, ніобію, ітрію та лантаноїдів.

На початку XXI століття особливо перспективними вважалися: Пержанське родовище берилію, Ястребецьке флюорит-циркон-рідкоземельне родовище, Малишівське ільменіт-цирконове родовище, Полохівське, Шевченківське, Станковатське родовища літію, Азовське циркон-рідкометалеве, Жовторичинське скандій-ванадієве, Мазурівське циркон-рідкометалеве, Вербинське молібденове, Західно-Сергіївське золото-молібденове, Новополтавське апатит-рідкоземельне. Стремигородське, Федорівське, Відіборзьке і Крапивенківське апатит-титаномагнетит-рідкометалеве родовища.

Як зазначає Reuters, геологічна служба США вважає 50 мінералів критично важливими для економіки і національної оборони країни, включно з кількома видами рідкоземельних металів, нікелем і літієм.

Україна має у своєму розпорядженні великі родовища урану, літію і титану, хоча жодне з них не входить до п'ятірки найбільших у світі за обсягом. При цьому у США є власні невикористані запаси цих та інших найважливіших елементів.

У виданні наголосили, що в США є тільки один діючий рудник з видобутку рідкоземельних металів і дуже мало переробних потужностей, хоча кілька компаній працюють над розробкою проєктів у країні. Найбільшим у світі виробником рідкоземельних металів і багатьох інших критично важливих мінералів сьогодні є Китай.

Нагадаємо, нині Китай, якому належить близько 38% запасів рідкоземельних елементів, відповідає за 85-95% поставок у світі. Запаси цих елементів також є у В'єтнамі, Бразилії, Росії, Індії, Австралії, США та Гренландії.

Крім того, Китай є найбільшим у світі виробником і експортером графіту. Подібно до рідкоземельних елементів, графіт є дорогоцінним і невідновлюваним ресурсом, який широко застосовують у військовій та аерокосмічній промисловості.