Помогут США противостоять Китаю: какие ценные ресурсы для электроники есть в Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности предоставить Киеву помощь в обмен на редкоземельные металлы и "другие вещи".

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Президент США Дональд Трамп предложил Украине предоставить доступ к своим полезным ископаемым в обмен на американскую военную помощь. Фокус выяснил, какие ценные ресурсы есть на территории Украины.

В своей речи Дональд Трамп заявил, что США готовы помогать Украине за "редкоземельные металлы и другие вещи". Редкоземельные металлы — это группа из 17 элементов: скандий (Sc), иттрий (Y), лантан (La), церий (Ce), празеодим (Pr), неодим (Nd), прометий (Pm), самарий (Sm), европий (Eu), гадолиний (Gd), тербий (Tb), диспрозий (Dy), гольмий (Ho), эрбий (Er), тулий (Tm), иттербий (Yb), лютеций (Lu).

Эти металлы используются для изготовления магнитов, преобразующих энергию в движение для электромобилей, мобильных телефонов и прочей современной электроники. По данным Bloomberg, в Украине нет известных крупных запасов редкоземельных металлов, но есть значительные запасы других критически важных ресурсов.

Wikipedia пишет, что в 1990-х в Украине был разведан ряд перспективных месторождений бериллия, циркония, лития, тантала, ниобия и др. Также были выявлены новые типы комплексных руд, содержащих скандий, ванадий, галий и прочие элементы. Разведанные ресурсы некоторых рудников были классифицированы как крупные и уникальные для руд циркония, гафния, лития, бериллия, скандия, тантала, ниобия, иттрия и лантаноидов.

В начале XXI века особо перспективными считались: Пержанское месторождение бериллия, Ястребецкое флюорит-циркон-редкоземельное месторождение, Малышевское ильменит-цирконовое месторождение, Полоховское, Шевченковское, Станковатское месторождения лития, Азовское циркон-редкометаллическое, Жовторичинское скандий-ванадиевое, Мазуровское циркон-редкометаллическое, Вербинское молибденовое, Западно-Сергиевское золото-молибденовое, Новополтавское апатит-редкоземельное. Стремигородское, Федоровское, Видиборгское и Крапивенковское апатит-титаномагнетит-редкометаллическое месторождения.

Как отмечает Reuters, геологическая служба США считает 50 минералов критически важными, для экономики и национальной обороны страны, включая несколько видов редкоземельных металлов, никель и литий.

Украина располагает крупными месторождениями урана, лития и титана, хотя ни одно из них не входит в пятерку крупнейших в мире по объему. При этом у США есть собственные неиспользованные запасы этих и других важнейших элементов.

В издании подчеркнули, что в США есть только один действующий рудник по добыче редкоземельных металлов и очень мало перерабатывающих мощностей, хотя несколько компаний работают над разработкой проектов в стране. Крупнейшим в мире производителем редкоземельных металлов и многих других критически важных минералов сегодня является Китай.

Напомним, в настоящее время Китай, которому принадлежит около 38% запасов редкоземельных элементов, отвечает за 85–95% поставок в мире. Запасы этих элементов также есть во Вьетнаме, Бразилии, России, Индии, Австралии, США и Гренландии.

Кроме того, Китай является крупнейшим в мире производителем и экспортером графита. Подобно редкоземельным элементам, графит является драгоценным и невозобновляемым ресурсом, который широко применяется в военной и аэрокосмической промышленности.