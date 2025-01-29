Не только Китай: где в мире самые большие запасы ценных редкоземельных металлов

Редкоземельные элементы имеют решающее значение для зеленой энергии, передовых технологий и современных войн, что делает их новым инструментом влияния.

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В настоящее время Китай доминирует на мировом рынке редкоземельных металлов, необходимых для производства современной электроники, однако запасы этих элементов также есть во Вьетнаме, Бразилии, России, Индии, Австралии, США и Гренландии. Об этом пишет портал OilPrice.

К редкоземельным металлам относятся 17 элементов, которые играют роль катализаторов и магнитов в традиционных и низкоуглеродных технологиях. Они также используются для производства специальных металлических сплавов, стекла и высокопроизводительной электроники.

Редкоземельные элементы Фото: Википедия

"[Редкоземельные элементы] просто меняют все: автомобили, зеленые технологии, точность оружейных систем. Они стали просто необходимы", — сказал президент консалтинговой компании по редкоземельным элементам Джим Кеннеди.

Учитывая ценность редкоземельных элементов, страны, которые имеют их природные запасы, а также ресурсы для их добычи и переработки, могут получить большое финансовое и политическое влияние. Эти металлы встречаются в природе по всему миру, однако чтобы их добыча стоила затраченного времени и денег, они должны быть в достаточно больших концентрациях.

На сегодня крупнейшим производителем редкоземельных элементов является Китай, которому принадлежит около 38% мировых запасов. После Китая идут такие страны, как Вьетнам (18,1%), Бразилия (18,1%), РФ (10,4%), Индия (6%), Австралия (3,5%), США (1,3%) и Гренландия (1,3%). Ни одно другое государство не имеет более 1% запасов этих металлов.

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При этом в издании отметили, что из всех этих стран только Китай действительно имеет геополитический контроль над цепочками поставок редкоземельных металлов и всеми вторичными рынками, которые зависят от этих материалов. Пекин поставляет около 85–95% очищенных редкоземельных минералов в мире и доминирует на мировом рынке с конца 1990-х годов

Напомним, за последний год в Китае обнаружено сразу несколько новых крупных месторождений полезных ископаемых. Теперь же стало известно, что геологи обнаружили еще одно огромное месторождение редкоземельных металлов в провинции Юньнань.

Также сообщалось, что Китай ужесточил контроль над минералами, необходимыми для производства компьютерных чипов, из-за чего иностранным компаниям, особенно производителям полупроводников, стало значительно сложнее их покупать.