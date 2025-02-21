"Працювали до ранку": у США вважають, що Зеленський скоро підпише угоду про копалини

За даними ЗМІ, після відмови Києва документ взялися доопрацьовувати. Президент Володимир Зеленський ділився, що не підписав його через відсутність гарантій і категоричність Вашингтона щодо відсотків.

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Україна і США працювали над проєктом угоди про рідкісноземельні копалини, але деякі пункти документа поки породжують питання. Про це з посиланням на джерело в Офісі президента 21 лютого повідомили у "Суспільному".

"Команди працювали минулої ночі, до ранку. Та говорити, що проєкт угоди про рідкісноземельні копалини зі США покращили в інтересах України, — передчасно. З точки зору безпеки ще залишаються певні питання, які треба доопрацювати", — уточнив неназваний співрозмовник.

Водночас джерело Bloomberg інформувало, що сторони прагнуть дійти згоди щодо угоди протягом цього тижня. Зазначається, що тривають переговори "за зачиненими дверима".

Неназвана особа, знайома з деталями, розповіла, що США пропонували забезпечення 50% ліцензійних продажів та інших надходжень від корисних копалин, що порушувало б українське законодавство. Після того, як Україна виступила за зміну договору, американці надіслали оновлену його версію, яка включає пункт про майбутню допомогу.

"Трамп сказав, що хоче еквівалент рідкісних земель на суму 500 мільярдів доларів, які в основному використовуються в магнітах високої міцності. Але, попри повідомлення про родовища корисних копалин на суму 10 трильйонів доларів, Україна не має великих запасів рідкісних земель, які були б визнані на міжнародному рівні економічно життєздатними. Більшість родовищ, ймовірно, є побічними продуктами виробництва таких матеріалів, як фосфати. Деякі знаходяться в районах російського контролю", — пояснили у виданні.

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що Дональд Трамп розчарований через непідписану угоду про рідкісноземельні копалини.

Майкл Волц повідомив про розчарування Дональда Трампа через відмову Києва Фото: Getty Images

"Президент Трамп, очевидно, зараз дуже розчарований президентом (Володимиром, — ред.) Зеленським, тим фактом, що він не прийшов до столу, що він не був готовий скористатися цією можливістю, яку ми запропонували, я думаю, що він врешті-решт дійде до цього моменту, і я сподіваюся, що це дуже швидко", — сказав він.

Що відомо про угоду

У The Economist повідомляли, що міністр фінансів США Скот Бессент неочікувано 12 лютого привіз у Київ угоду про доступ до рідкісноземельних металів України. Президент України Володимир Зеленський, за даними ЗМІ, мав лише годину на те, щоб обдумати й підписати документ.

Зеленський відмовився підписувати угоду, перенісши її обговорення.

Володимир Зеленський не підписав угоду про рідкісноземельні копалини Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Загалом пропозиція полягає у тому, щоб Україна в обмін на допомогу США давала рідкісноземельні метали. Мінерали потрібні промисловцям для виробництва смартфонів, акумуляторів, лазерів та іншої сучасної техніки. До таких копалин включають 17 хімічних елементів — скандій, ітрій і 15 металів лантаноїдів.

Вашингтон прагне забирати 50% доходів України з видобутку ресурсів та 50% фінансової вартості всіх нових ліцензій, виданих третім особам. У The Telegraph зазначали, що йдеться про надання корисних копалин вартістю у 500 млрд доларів.

Що кажуть в Україні

Віцепрем'єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина інформувала, що Україна повністю не відхилила угоду, запропоновану США. Вона підкреслила, що документ перебуває на стадії обговорення й очікується, що він буде підписаний.

Під час пресконференції 19 лютого президент заявив, що документ був неготовий.

"Там немає слова про гарантії безпеки. Я захищаю Україну, я не можу продавати нашу державу", — пояснив Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що захищає інтереси України Фото: Офіс президента

Він уточнив, що Вашингтон чітко прописав одне — Київ має "віддати від того всього, що там є перераховано" 50%. Лідер запропонував прописати гарантії та відсотки, однак США були згодні лише на половину, тож почули відмову.

"І нехай тоді юристи працюють далі, значить вони недопрацювали. Яне працюю над деталями цього документа", — додав він.

Нардеп і голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев інформував, що частина покладів, на які розраховують США, належить "поважним людям", а не державі. З його слів, "цікаві родовища" просто роздали, тож уряду потрібно провести ревізію й повернути їх у власність України.

Яка позиція у США

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що угода про рідкісноземельні копалини — це про створення спільного підприємства, а не про "намагання щось вкрасти". Зеленському, з його слів, ідея була до вподоби.

Марко Рубіо звинуватив Володимира Зеленського у публічній брехні Фото: Flickr / Gage Skidmore

"А за два дні він публічно заявив, що відкинув цю пропозицію. Це не відповідає тому, що він казав у нашій зустрічі. І подібна поведінка викликає обурення", — поскаржився посадовець.

Волц звинуватив Україну у відкиданні "історичної можливості залучити США як інвестора в економіку". Він також наголошував, що ця угода — справжнє партнерство і найкраща гарантія безпеки. Києву ж радник порадив "зменшити тон, уважно подивитися і підписати" документ.

Нагадаємо, у Reuters повідомили, що мирні переговори США з Росією не вразили українських військових, і перемир’я на полі бою поки не чекають.