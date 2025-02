Кричав навіть Байден: Рубіо звинуватив Зеленського у брехні щодо угоди про мінерали (відео)

Американським політикам не подобається поведінка президента Володимира Зеленського, заявив держсекретар Марко Рубіо. З його слів, Вашингтон обурений, оскільки слова не відповідають реальним діям.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо розповів деталі про контакти президента Дональда Трампа та його представників з президентом України Володимиром Зеленським. З його слів, Зеленський насправді не озвучував категоричну відмову від угоди про передавання мінеральних ресурсів американським корпораціям. Про поведінку українського президента і про те, як до цього ставляться у Білому домі, Рубіо розповів в інтерв'ю журналістці Кетрін Херідж (Catherine Herridge).

Розмова Рубіо з Херідж тривала близько 40 хвилин та опублікована у соцмережі X (Twitter). На 19-ій хвилині спілкування журналістка поцікавилась, як він ставиться до думки Трампа про те, що Зеленський — "диктатор". У відповідь держсекретар торкнувся кількох пунктів. По-перше, він заявив, що чинний президент незадоволений главою української держави. З його слів, таке ж незадоволення було від президента Джо Байдена, який "кричав на Зеленського", коли той вимагав більше допомоги для українців. По-друге, Україні запропонували угоду про мінеральні ресурси. Ішлося про створення спільного підприємства, а не про "намагання щось вкрасти". Зеленський, зі слів Рубіо, не відмовляв категорично, натомість сказав, що "ідея йому подобається, але її має схвалити парламент". Водночас публічно заявлялось, що він відмовився, а це, на думку посадовця, не є правдою.

"А за два дні він публічно заявив, що відкинув цю пропозицію. Це не відповідає тому, що він казав у нашій зустрічі. І подібна поведінка викликає обурення", — сказав Рубіо.

Крім того, представник Трампа згадав про ще один випадок, коли Зеленський говорив, за його оцінками, не правду. Наприклад, про те, що Україну не долучили до мирних перемовин. Рубіо заявив, що насправді з українським президентом контактували.

"Тому говорити, що ми не консультувалися з українцями, — це не правда [It's not true]. Так само не правда [It's also not true], що ми не консультувалися з нашими союзниками в Європі. Тому подібні заяви не відповідають дійсності", — пролунало на відео.

США та Україні — деталі угоди про корисні копалини

Зазначимо, президент США Дональд Трамп у січні 2025 року заявив, що Україна має компенсувати американцям військову допомогу, отриману для боротьби з російськими окупантами. На його думку, розмір компенсації має сягати 500 млрд дол. Щоб повернути такі кошти, українці повинні погодитись віддати США корисні копалини, які є на підконтрольній уряду території. Відповідну угоду 13 лютого привіз у Київ міністр фінансів США, але Зеленський відмовився її підписати. При цьому у західних медіа писали, що на роздуми президенту дали одну годину. Також погрожували, що він не зустрінеться з представниками США на Мюнхенському безпековому форумі. Український президент відкинув угоду, оскільки у ній не давали жодних безпекових гарантій, розповіли журналісти.

Нагадуємо, 18 лютого віцепрем'єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина підтвердила, що угоду з США про мінерали Україна повністю не відкидала. 21 лютого видання Axioc повідомило, що американці готують покращений варіант домовленості: журналісти пояснили, що змінилось і чому Україна може поголитись на нове версію.