Кричал даже Байден: Рубио обвинил Зеленского во лжи относительно соглашения о минералах (видео)

Американским политикам не нравится поведение президента Владимира Зеленского, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон возмущен, поскольку слова не соответствуют реальным действиям.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио рассказал детали о контактах президента Дональда Трампа и его представителей с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский на самом деле не озвучивал категорический отказ от соглашения о передаче минеральных ресурсов американским корпорациям. О поведении украинского президента и о том, как к этому относятся в Белом доме, Рубио рассказал в интервью журналистке Кэтрин Херидж (Catherine Herridge).

Разговор Рубио с Херидж длился около 40 минут и опубликован в соцсети X (Twitter). На 19-ой минуте общения журналистка поинтересовалась, как он относится к мнению Трампа о том, что Зеленский — "диктатор". В ответ госсекретарь коснулся нескольких пунктов. Во-первых, он заявил, что действующий президент недоволен главой украинского государства. По его словам, такое же недовольство было от президента Джо Байдена, который "кричал на Зеленского", когда тот требовал больше помощи для украинцев. Во-вторых, Украине предложили соглашение о минеральных ресурсах. Речь шла о создании совместного предприятия, а не о "попытке что-то украсть". Зеленский, по словам Рубио, не отказывал категорически, зато сказал, что "идея ему нравится, но ее должен одобрить парламент". В то же время публично заявлялось, что он отказался, а это, по мнению чиновника, не является правдой.

"А через два дня он публично заявил, что отверг это предложение. Это не соответствует тому, что он говорил в нашей встрече. И подобное поведение вызывает возмущение", — сказал Рубио.

Кроме того, представитель Трампа вспомнил о еще одном случае, когда Зеленский говорил, по его оценкам, не правду. Например, о том, что Украину не приобщили к мирным переговорам. Рубио заявил, что на самом деле с украинским президентом контактировали.

"Поэтому говорить, что мы не консультировались с украинцами, — это не правда [It's not true]. Так же не правда [It's also not true], что мы не консультировались с нашими союзниками в Европе. Поэтому подобные заявления не соответствуют действительности", — прозвучало на видео.

США и Украина — детали соглашения о полезных ископаемых

Отметим, президент США Дональд Трамп в январе 2025 года заявил, что Украина должна компенсировать американцам военную помощь, полученную для борьбы с российскими оккупантами. По его мнению, размер компенсации должен достигать 500 млрд долл. Чтобы вернуть такие средства, украинцы должны согласиться отдать США полезные ископаемые, которые есть на подконтрольной правительству территории. Соответствующее соглашение 13 февраля привез в Киев министр финансов США, но Зеленский отказался его подписать. При этом в западных медиа писали, что на размышления президенту дали один час. Также угрожали, что он не встретится с представителями США на Мюнхенском форуме по безопасности. Украинский президент отверг соглашение, поскольку в нем не давали никаких гарантий безопасности, рассказали журналисты.

Напоминаем, 18 февраля вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что соглашение с США о минералах Украина полностью не отвергала. 21 февраля издание Axioc сообщило, что американцы готовят улучшенный вариант договоренности: журналисты объяснили, что изменилось и почему Украина может побриться на новую версию.