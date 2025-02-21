Трампа разозлил отказ: США готовят "улучшенное" соглашение о доступе к ресурсам Украины, — Axios

По данным инсайдеров, улучшенный проект соответствует украинскому законодательству, а помощники Владимира Зеленского побуждают его подписать документ, чтобы избежать дальнейшего столкновения с президентом США.

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После того, как президент Украины Владимир Зеленский разозлил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа отказом подписать соглашение с США о предоставлении доступа к редкоземельным металлам Украины, в Белом доме готовят "улучшенный" проект меморандума, пишет Axios со ссылкой на неназванные источники в украинском и американском правительстве.

Чиновники из Украины и США и три осведомленных источника сказали журналистам, что видоизмененное соглашение с большей вероятностью будет подписано. Инсайдер сообщил, что несколько помощников Владимира Зеленского поощряли его согласиться на обновленное предложение, чтобы избежать усиления конфронтации с Дональдом Трампом. Этот шаг, по словам источника, позволит американскому лидеру оправдать расходы из бюджета США на поддержку Украины.

"В последнем проекте были существенные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству", — заявил инсайдер.

Соглашение с США о редкоземельных металлах: детали

Президент США Дональд Трамп озвучил предложение обменять доступ к редкоземельным металлам Украины на дальнейшую военную поддержку 3 февраля.

СМИ сообщали, что министр финансов США Скотт Бессент привез меморандум по использованию украинских редкоземельных ресурсов во время визита в Киев 12 февраля, однако Зеленский отказался его подписать. The Economist со ссылкой на источники сообщали, что президенту Украины давали всего час на подписание соглашения.

16 февраля источники агентства Associated Press сообщали, что президент Украины не подписал документ, потому что в нем были отражены только интересы США и не предлагались гарантии безопасности Украине, а Вашингтон был крайне разочарован отказом.

Информагентство Reuters со ссылкой на собственные источники 20 февраля также писало, что администрация Трампа готовит упрощенное соглашение о полезных ископаемых. По данным инсайдеров, США хотят добиться его подписания, прежде чем позволить увеличить военную поддержку Украины или продолжить быть "посредником" в переговорах по завершению войны.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Волтц 20 февраля призвал Киев быстро подписать соглашение по редкоземельным металлам и заявил, что это будет лучшей гарантией безопасности Украины в будущем.