Администрация Трампа хочет заключить с Украиной упрощенное соглашение о полезных ископаемых, — Reuters

Трамп хочет заключить пакт с Киевом, прежде чем потенциально позволить усилить военную поддержку Украины или продолжить быть "посредником" в мирных переговорах. Детали соглашения, например, долю ресурсов Украины, которую получат США, планируют обсудить позже.

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В Белом доме готовятся снова попытаться заключить соглашение с Украиной по редкоземельным ресурсам. Речь идет об упрощенном варианте соглашения о предоставлении Украиной редкоземельных металлов для США — быстрый и сокращенный договор между государствами, чтобы сейчас ускорить процесс завершения российско-украинской войны и достичь мира. Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа хочет таким образом заключить пакт с президентом Украины Владимиром Зеленским перед оказанием помощи государству в дальнейшем или продолжением роли Трампа как "посредника" в переговорах. Об этом сообщило издание Reuters по собственным источникам в Белом доме 20 февраля.

"Администрация Трампа может попытаться заключить с Украиной упрощенное соглашение о полезных ископаемых, чтобы быстро заключить сделку", — говорится в сообщении.

Что касается обсуждения деталей соглашения и подробностей договора, например, о том, какой частью больших ресурсов Украины будут владеть США, то эти нюансы будут выяснять позже. В Белом доме рассуждают, что на достижение полного соглашения нужно несколько больше времени, а упрощенный вариант может ускорить процесс переговоров и завершения войны.

"Попытки заключить сделку продолжаются, несмотря на углубление раскола между Трампом и Зеленским", — считают в Reuters.

В то же время такие идеи по заключению упрощенного соглашения о редкоземельных ресурсах подтверждают предыдущие заявления Дональда Трампа, который заявлял о том, что Украине придется возвращать средства, которые предоставили США в качестве поддержки во время полномасштабного вторжения.

Напомним, что ранее представитель США привез в Украину соглашение относительно редкоземельных ресурсов, которые Америка хочет получить в качестве компенсации за помощь, которую оказывали Киеву в течение полномасштабной войны. Однако президент Зеленский это соглашение не подписал, ведь сначала стремится получить гарантии безопасности от США. Об этом Фокус сообщал 13 февраля.

Недавно также появилась информация о том, что редкоземельных ресурсов, которые хочет получить Трамп, у Украины на самом деле нет. Об этом Фокус подробнее писал 19 февраля.