Адміністрація Трампа хоче укласти з Україною спрощену угоду про корисні копалини, — Reuters

Трамп хоче укласти пакт із Києвом, перш ніж потенційно дозволити посилити військову підтримку України чи продовжити бути "посередником" у мирних переговорах. Деталі угоди, наприклад, частку ресурсів України, яку отримають США, планують обговорити пізніше.

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У Білому домі готуються знову спробувати укласти угоду із Україною щодо рідкісноземельних ресурсів. Йдеться про спрощений варіант угоди про надання Україною рідкісноземельних металів для США — швидкий і скорочений договір між державами, аби наразі прискорити процес завершення російсько-української війни та досягти миру. Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа хоче у такий спосіб укласти пакт із президентом України Володимиром Зеленським перед наданням допомоги державі у подальшому або ж продовженням ролі Трампа як "посередника" у переговорах. Про це повідомило видання Reuters за власними джерелами у Білому домі 20 лютого.

"Адміністрація Трампа може спробувати укласти з Україною спрощену угоду про корисні копалини, щоб швидко укласти угоду", — йдеться у повідомленні.

Що стосується обговорення деталей угоди та подробиць договору, наприклад, про те, якою частиною великих ресурсів України будуть володіти США, то ці нюанси будуть з'ясовувати пізніше. У Білому домі міркують, що на досягнення повної угоди потрібно дещо більше часу, а спрощений варіант може прискорити процес переговорів та завершення війни.

"Намагання укласти угоду триває, незважаючи на поглиблення розколу між Трампом і Зеленським", — вважають у Reuters.

Водночас такі ідеї щодо укладання спрощеної угоди про рідкісноземельні ресурси підтверджують попередні заяви Дональда Трампа, який заявляв про те, що Україні доведеться повертати кошти, які надали США як підтримку під час повномасштабного вторгенння.

Нагадаємо, що раніше представник США привіз до України угоду стосовно рідкісноземельних ресурсів, які Америка хоче отримати як компенсацію за допомогу, яку надавали Києву впродовж повномасштабної війни. Однак президент Зеленський цю угоду не підписав, адже спершу прагне отримати гарантії безпеки від США. Про це Фокус повідомляв 13 лютого.

Нещодавно також з'явилася інформація про те, що рідкісноземельних ресурсів, які хоче отримати Трамп, в України насправді немає. Про це Фокус детальніше писав 19 лютого.