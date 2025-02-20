"Міг приїхати до Саудівської Аравії без запрошення": Трамп знову критикує Зеленського

Під час виступу він згадав про переговори із росіянами у Саудівській Аравії, назвавши їх "дуже успішними". Також додав, що Володимир Зеленський мав три роки, щоб щось зробити, але не скористався цим.

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Новообраний президент США Дональд Трамп знову говорив про Україну та її президента Володимира Зеленського. Він заявив про те, що хоче увійти в історію миротворцем та покласти край війні, озвучив приблизну кількість загиблих українців та росіян внаслідок бойових дій, а також критикував Зеленського і свого попередника Джо Байдена, якого звинуватив у марнотратстві через велику фінансову допомогу для України. Ці заяви пролунали під час події FII Priority Saudi Investment Summit, що відбулася у Маямі уночі з 19 на 20 лютого за київським часом.

Наприкінці свого виступу Дональд Трамп вкотре заговорив про Україну. Він згадав про переговори між представниками США та Росії, які нещодавно відбулися у Саудівській Аравії, подякував усім, хто сприяв зустрічі, і сказав, що "все минуло дуже успішно".

Говорячи про зустріч США та РФ у Саудівській Аравії, Трамп також згадав про Володимира Зеленського, який не брав участь у заході. За його словами, "Зеленський дуже образився", але "мав три роки, щоб щось зробити, однак жодної зустрічі чи телефонного дзвінка не провів". Вже не вперше пролунали звинувачення у диктаторстві та відмові у проведенні виборів в Україні на адресу Володимира Зеленського.

"Колись дуже успішний комік президент Зеленський використав 300 мільярдів доларів США на війну, у якій неможливо перемогти", — заявив він.

Згадуючи про допомогу США для України, він вкотре розкритикував і свого попередника Джо Байдена, додавши, що зараз Америка прагне повернути свої гроші. За його словами, країни ЄС, які допомагали Україні, свої кошти повернули, хоча їхня допомога була набагато меншою, ніж допомога США.

"Ми намагаємося отримати назад ці гроші. США нічого не отримали назад, а Європа отримала отримала свої гроші назад як займ", — каже Трамп.

Також президент США наголосив, що прагне завершення війни, повідомив про те, що тільки його адміністрація може це зробити.

"Нікому не вигідна Третя світова війна, але ми від неї не такі далекі. Якби попередня адміністрація США ще рік зачекала, вона б точно почалася".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп прямо назвав Володимира Зеленського "диктатором", про що написав у своїй соцмережі. Про це Фокус розповідав 19 лютого.

Також слідом за Трампом мільярдер Ілон Маск звинуватив Зеленського у цензурі та відмові провести вибори.