За прикладом Трампа: Маск звинуватив Зеленського у цензурі й "скасуванні" виборів

Мільярдер Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський не може "представляти волю народу". Він звинуватив лідера у вбивстві американського журналіста.

Related video

19 лютого президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Його риторику у соцмережі X підтримав американський мільярдер Ілон Маск.

Він процитував публікацію про те, що американці попри все проводили вибори кожні чотири роки, навіть в умовах громадянської війни та Другої світової війни. Автор порадив Зеленського перш ніж "знову читати лекцію" Трампу, також провести вибори.

"Зеленський не може претендувати на те, щоб представляти волю народу України, якщо не відновить свободу преси та не припинить скасування виборів", — прокоментував Маск.

Також він відповів на публікацію зі звинувачення України в ув’язненні й убивстві американського журналіста Гонсало Ліра, "який критикував Зеленського".

"Зеленський убив американського журналіста", — написав мільярдер.

Публікації Ілона Маска про Володимира Зеленського Фото: Скриншот Публікації Ілона Маска про Володимира Зеленського Фото: Скриншот

Як пояснювали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки для "Укрінформу", звинувачення в ув’язненні за критику влади — це маніпуляція, адже за це немає кримінальної відповідальності. Ліра ж інкримінували виправдання російської агресії проти України.

За даними слідства, американець виправдовував напад ЗС РФ нібито встановленим в Україні неонацистським режимом, заперечував факти обстрілів та масові вбивства цивільних громадян у Бучі, навесні 2022 року фільмував військових, намагаючись показати їхні обличчя й ображаючи.

Під варту його взяли через те, що Ліра порушив умови звільнення під заставу й спробував втекти від правосуддя. Він мав перебувати під домашнім арештом у Харкові, а натомість опинився на Закарпатті, де намагався перетнути кордон з Угорщиною.

Першим на затримання журналіста відреагувало МЗС РФ. З 2022 року його блог був присвячений поширенню російської пропаганди та дезінформації. Окрім того, Ліра вистежував своїх американських колег, які висвітлювали війну, і "здавав" їхні адреси.

Свідчення у справі проти американця дала журналістка Сара Ештон-Сірілло, яка з весни 2022 року висвітлювала бойові дії в Україні й згодом долучилась до Сил тероборони ЗСУ.

Наприкінці січня 2024 року у ЗМІ з’явилась інформація, що Ліра помер у харківському СІЗО, нібито внаслідок тортур. Однак його смерть офіційно не підтверджували ані у США, ані в Україні, а надійних доказів "тортурам" не знайшлося.

Нагадаємо, Фокус зібрав найкращі меми, на які українців надихнули останні заяви президента США Дональда Трампа.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президенту України Володимиру Зеленському давали "погані поради" про те, як поводитися з новою адміністрацією. З його слів, політик "очорняє у ЗМІ" Трампа.