По примеру Трампа: Маск обвинил Зеленского в цензуре и "отмене" выборов

Миллиардер Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может "представлять волю народа". Он обвинил лидера в убийстве американского журналиста.

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19 февраля президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Его риторику в соцсети X поддержал американский миллиардер Илон Маск.

Он процитировал публикацию о том, что американцы несмотря ни на что проводили выборы каждые четыре года, даже в условиях гражданской войны и Второй мировой войны. Автор посоветовал Зеленскому прежде чем "снова читать лекцию" Трампу, также провести выборы.

"Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, если не восстановит свободу прессы и не прекратит отмену выборов", — прокомментировал Маск.

Также он ответил на публикацию по обвинению Украины в заключении и убийстве американского журналиста Гонсало Лира, "который критиковал Зеленского".

"Зеленский убил американского журналиста", — написал миллиардер.

Публикации Илона Маска о Владимире Зеленском Фото: Скриншот Публикации Илона Маска о Владимире Зеленском Фото: Скриншот

Как объясняли в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности для "Укринформа", обвинения в заключении за критику власти — это манипуляция, ведь за это нет уголовной ответственности. Лиру же инкриминировали оправдание российской агрессии против Украины.

По данным следствия, американец оправдывал нападение ВС РФ якобы установленным в Украине неонацистским режимом, отрицал факты обстрелов и массовые убийства гражданских лиц в Буче, весной 2022 года снимал военных, пытаясь показать их лица и оскорбляя.

Под стражу его взяли из-за того, что Лира нарушил условия освобождения под залог и попытался скрыться от правосудия. Он должен был находиться под домашним арестом в Харькове, а вместо этого оказался на Закарпатье, где пытался пересечь границу с Венгрией.

Первым на задержание журналиста отреагировал МИД РФ. С 2022 года его блог был посвящен распространению российской пропаганды и дезинформации. Кроме того, Лира выслеживал своих американских коллег, которые освещали войну, и "сдавал" их адреса.

Показания по делу против американца дала журналистка Сара Эштон-Сирилло, которая с весны 2022 года освещала боевые действия в Украине и впоследствии присоединилась к Силам теробороны ВСУ.

В конце января 2024 года в СМИ появилась информация, что Лира умер в харьковском СИЗО, якобы в результате пыток. Однако его смерть официально не подтверждали ни в США, ни в Украине, а надежных доказательств "пыткам" не нашлось.

Напомним, Фокус собрал лучшие мемы, на которые украинцев вдохновили последние заявления президента США Дональда Трампа.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому давали "плохие советы" о том, как вести себя с новой администрацией. По его словам, политик "очерняет в СМИ" Трампа.