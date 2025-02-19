Як українці відреагували на заяви Дональда Трампа: найкращі меми (фото)

Обраний вдруге президент США Трамп назвав президента України "диктатором" та вкотре заявив, що із Росією треба було домовлятись. Це викликало обурення та шквал жартів.

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Після зустрічі делегацій РФ та США в Саудівській Аравії Дональд Трамп зробив кілька заяв про війну в Україні та президента Зеленського. В соцмережах відреагували мемами. Фокус зібрав найкращі.

За підсумками переговорів делегацій США і Росії у Саудівській Аравії відбувся брифінг Дональда Трампа, де він зробив низку заяв про перебіг російської війни в Україні. Також він написав у власній соцмережі пост, в якому назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів", проігнорувавши той факт, що очільник Росії Володимир Путін фактично незмінно знаходиться при владі вже 25 років.

Меми після висловлювань Дональда Трампа Фото: Соцмережі

Спільнота у соцмережах відповіла окрім політичних прогнозів ще й мемами та жартами на тему того, як змінилась риторика США.

Меми після висловлювань Дональда Трампа Фото: Соцмережі

Меми після висловлювань Дональда Трампа Фото: Соцмережі

Меми після висловлювань Дональда Трампа Фото: Соцмережі

Український художник та ілюстратор Максим Паленко іронічно обіграв фразу, яку часто використовує Трамп: "Якби я був президентом війни б не сталося".

Ще один мем іронізує над політикою примушування України до миру і кадру з камео Дональда Трампа у фільмі "Сам удома 2"

"Навіщо ти провокував та напав на цих двох здорованів?" Фото: Соцмережі

Український блогер та волонтер Сергій Стерненко опублікував фото Томаса Метью Крукса, який стріляв у Трампа під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії і якого ліквідувала охорона.

Меми після висловлювань Дональда Трампа Фото: Соцмережі

Питання: "Чому це Трамп просто не уклав з ним угоди?".

На цю ж тему порівняння із терористичною атакою 11 вересня 2001 року, коли США почали війну, яка тривала без кількох місяців 20 років.

Меми після висловлювань Дональда Трампа Фото: Соцмережі

Також популярний жарт про те, що краще лягати спати до того, як Трамп виступить із черговою заявою.

Меми після висловлювань Дональда Трампа

Та мем про єднання Дональда Трампа із російським диктатором Путіним.

Фото: Соцмережі

Фото: Соцмережі

Меми після висловлювань Дональда Трампа на користь РФ Фото: Соцмережі

Жартують і про те, що навіть ті українці, що не підтримують Зеленського, після заяв Трампа вже принципово будуть підтримувати його, як лідера країни, що воює.

Фото: Соцмережі

Меми після висловлювань Дональда Трампа про Володимира Зеленського Фото: Соцмережі

І загалом жарти про те, як 47-й президент США почав свій новий строк у Білому домі. Він вже встиг перейменувати Мексиканську затоку та виказати претензії на Гренландію та Панамський канал.

Меми після висловлювань Дональда Трампа

І жарт про те, як нині почувається спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог який тільки вранці прибув до Києва із офіційним візитом.

Меми після висловлювань Дональда Трампа Фото: Соцмережі

Зеленський 19 лютого коментував заяву Трампа про низький рейтинг. Як докази він навів дані із соцопитування КМІС, яке показало рівень довіри до президента на рівні 57%. "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде", — підкреслював Зеленський.

Нагадаємо, експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон упевнений, що у Зеленського рейтинг не нижчий, ніж у Трампа. На думку Джонсона, під час війни в Україні не потрібно влаштовувати вибори.