"Мог приехать в Саудовскую Аравию без приглашения": Трамп снова критикует Зеленского

Во время выступления он вспомнил о переговорах с россиянами в Саудовской Аравии, назвав их "очень успешными". Также добавил, что Владимир Зеленский имел три года, чтобы что-то сделать, но не воспользовался этим.

Related video

Новоизбранный президент США Дональд Трамп снова говорил об Украине и ее президенте Владимире Зеленском. Он заявил о том, что хочет войти в историю миротворцем и положить конец войне, озвучил примерное количество погибших украинцев и россиян в результате боевых действий, а также критиковал Зеленского и своего предшественника Джо Байдена, которого обвинил в расточительстве из-за большой финансовой помощи для Украины. Эти заявления прозвучали во время события FII Priority Saudi Investment Summit, состоявшегося в Майами в ночь с 19 на 20 февраля по киевскому времени.

В конце своего выступления Дональд Трамп в очередной раз заговорил об Украине. Он вспомнил о переговорах между представителями США и России, которые недавно состоялись в Саудовской Аравии, поблагодарил всех, кто способствовал встрече, и сказал, что "все прошло очень успешно".

Говоря о встрече США и РФ в Саудовской Аравии, Трамп также вспомнил о Владимире Зеленском, который не участвовал в мероприятии. По его словам, "Зеленский очень обиделся", но "имел три года, чтобы что-то сделать, однако ни одной встречи или телефонного звонка не провел". Уже не впервые прозвучали обвинения в диктаторстве и отказе в проведении выборов в Украине в адрес Владимира Зеленского.

"Когда-то очень успешный комик президент Зеленский использовал 300 миллиардов долларов США на войну, в которой невозможно победить", — заявил он.

Вспоминая о помощи США для Украины, он в очередной раз раскритиковал и своего предшественника Джо Байдена, добавив, что сейчас Америка стремится вернуть свои деньги. По его словам, страны ЕС, которые помогали Украине, свои средства вернули, хотя их помощь была гораздо меньше, чем помощь США.

"Мы пытаемся получить обратно эти деньги. США ничего не получили обратно, а Европа получила получила получила свои деньги обратно как займ", — говорит Трамп.

Также президент США подчеркнул, что стремится к завершению войны, сообщил о том, что только его администрация может это сделать.

"Никому не выгодна Третья мировая война, но мы от нее не так далеки. Если бы предыдущая администрация США еще год подождала, она бы точно началась".

Напомним, ранее Дональд Трамп прямо назвал Владимира Зеленского "диктатором", о чем написал в своей соцсети. Об этом Фокус рассказывал 19 февраля.

Также вслед за Трампом миллиардер Илон Маск обвинил Зеленского в цензуре и отказе провести выборы.