Трампа розізлила відмова: США готують "покращену" угоду про доступ до ресурсів України, — Axios

За даними інсайдерів, покращений проєкт відповідає українському законодавству, а помічники Володимира Зеленського спонукають його підписати документ, щоб уникнути подальшого зіткнення з президентом США.

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Після того, як президент України Володимир Зеленський розлютив президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відмовою підписати угоду зі США про надання доступу до рідкоземельних металів України, у Білому дому готують "покращений" проєкт меморандуму, пише Axios із посиланням на неназвані джерела в українському та американському уряді.

Чиновники з України та США і три обізнані джерела сказали журналістам, що видозмінена угода з більшою імовірністю буде підписана. Інсайдер повідомив, що кілька помічників Володимира Зеленського заохочували його погодитися на оновлену пропозицію, щоб уникнути посилення конфронтації з Дональдом Трампом. Цей крок, за словами джерела, дозволить американському лідеру виправдати витрати з бюджету США на підтримку України.

"В останньому проєкті були суттєві покращення, і він відповідає українському законодавству", — заявив інсайдер.

Угода зі США про рідкоземельні метали: деталі

Президент США Дональд Трамп озвучив пропозицію обміняти доступ до рідкоземельних металів України на подальшу військову підтримку 3 лютого.

ЗМІ повідомляли, що міністр фінансів США Скотт Бессент привіз меморандум щодо використання українських рідкоземельних ресурсів під час візиту до Києва 12 лютого, однак Зеленський відмовився її підписати. The Economist із посиланням на джерела повідомляли, що президенту України давали лише годину на підписання угоди.

16 лютого джерела агентства Associated Press повідомляли, що президент України не підписав документ, бо в ньому були відображені лише інтереси США і не пропонувалися гарантії безпеки Україні, а Вашингтон був украй розчарований відмовою.

Інформагентство Reuters із посиланням на власні джерела 20 лютого також писало, що адміністрація Трампа готує спрощену угоду про корисні копалини. За даними інсайдерів, США хочуть домогтися її підписання, перш ніж дозволити збільшити військову підтримку України чи продовжити бути "посередником" у перемовинах щодо завершення війни.

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц 20 лютого закликав Київ швидко підписати угоду щодо рідкоземельних металів і заявив, що це буде найкращою гарантією безпеки України в майбутньому.