США давали Зеленському годину на підписання угоди про доступ до мінералів України, — ЗМІ

Джерела журналістів кажуть, що голова Мінфіну США Скот Бессент привозив угоду до Києва та давав президенту України годину на її підписання. Володимир Зеленський, що "не звик до такої різкості", відмовився.

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Міністр фінансів США Скот Бессент перед Мюнхенською безпековою конференцією привіз до Києва угоду про доступ до рідкоземельних металів України та дав президенту Володимиру Зеленському лише годину на те, щоб обдумати пропозицію та підписати документ, пише The Economist із посиланням на джерела.

За словами журналістів, Зеленський сподівався передати пропозицію надання Сполученим Штатам доступу до українських корисних копалин безпосередньо президент США Дональду Трампу, однак Бессент неочікувано привіз меморандум до України 12 лютого. Три неназваних джерела, знайомі з обміном, розповіли виданню, що президенту України дали годину на те, щоб погодитися.

За даними інсайдерів, угода вимагала "всіх мінеральних багатств України". Зеленський, "не звикнувши до такої різкості", відмовився та переніс обговорення на Мюнхенську конференцію з безпеки, що проходила з 14 до 16 лютого.

На заході американці знову вимагали підписання угоди про мінерали "на 500 мільярдів доларів" як компенсації за надану військову допомогу. Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Мюнхені зазначив, що пропозиція не містить жодних гарантій безпеки, необхідних Україні.

"Ми можемо подумати про те, як розподілити ресурси, коли гарантії безпеки стануть чіткими", — сказав він.

Угода про рідкоземельні метали України: що відомо

Пресслужба адміністрації президента повідомляла, що під час зустрічі Володимира Зеленського зі Скотом Бессентом 12 лютого обговорювалися партнерство між країнами, економічні гарантії безпеки та ресурсний потенціал України. Американський телеканал CNN своєю чергою повідомляв, що міністр фінансів США привіз до Києва угоду щодо рідкоземельних металів, а Зеленський її не підписав, бо в угоді не було оговорено гарантії безпеки.

Агентство Associated Press 16 лютого з посиланням на власні джерела писало, що Вашингтон розчарований відмовою Зеленського в доступі до рідкоземельних металів. У Білому домі стверджують, що тісні економічні зв'язки зі США самі по собі будуть надійними гарантіями захисту від нових вторгнень РФ. Своєю чергою Володимир Зеленський пояснив журналістам агентства, що не дозволив підписати угоду, бо вона ще "не готова захищати нас, наші інтереси", а інсайдери серед високопоставлених українських чиновників назвали документ колоніальним.

Нагадаємо, 17 лютого Фокус з'ясовував, скільки в Україні є металів, які потрібні Трампу, і в яких ресурсах США зацікавлені першочергово.

Також 17 лютого економіст Олексій Кущ розповів Фокусу, що США насамперед цікавить уран. На думку експерта, відмовитися від підписання угоди було правильним рішенням з боку Володимира Зеленського, бо її умови могли зашкодити авторитету України.