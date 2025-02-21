Дал три недели: Трамп требует от Европы подготовить капитуляцию Украины, — евродепутат

Депутат Европарламента Мика Аалтола утверждает, что президент США угрожает вывести войска из Европы, если за три недели не будут согласованы условия капитуляции Киева.

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Президент США Дональд Трамп дал европейским лидерам три недели, чтобы согласовать условия капитуляции Украины в российско-украинской войне, а в случае отказа угрожает выводом из Европы американских войск, написал финский депутат Европейского парламента от группы Европейской народной партии Мика Аалтола в своем аккаунте в сети X (ранее — Twitter).

Евродепутат Мика Аалтола заявил, что Трамп требует капитуляции Украины Фото: Скриншот

"Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты выйдут из Европы. Трамп ставит на первое место проблемы безопасности России сейчас и в будущем. Пусть они сами разбираются со своим беспорядком. У нас есть три недели, чтобы подрасти", — написал финский депутат Европарламента.

Мика Аалтола не предоставляет доказательств своим словам.

Трамп хочет вывести войска США из Европы: что известно

Во время форума в Давосе 23 января Дональд Трамп заявил, что потребует от стран НАТО, в частности от европейских членов Альянса, увеличить расходы на оборону с 2% ВВП до 5%.

Также 23 января итальянское агентство Ansa со ссылкой на дипломатический источник писало, что Трамп хочет вывести из Европы 20 тысяч военнослужащих США.

Министр обороны США Пит Хегсет 13 февраля заявлял, что Штаты сосредоточатся на Тихоокеанском регионе, европейские лидеры должны активизироваться и "взять на себя основную ответственность за оборону континента".

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген перед началом мероприятия 14 февраля сказал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может объявить о выводе войск США из Европы. Во время своего выступления на конференции Вэнс о выходе из Европы не объявил, но резко раскритиковал европейских лидеров за якобы отход от "основных ценностей", которые разделяют и Штаты, и отметил, что европейским странам нужно больше вкладываться в собственную безопасность.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 20 февраля заявил, что Трамп будет президентом мира, а его контакты с президентом РФ позволят завершить войну в Украине.

Также 20 февраля СМИ писали, что тысячи людей вышли на митинги в США в знак протеста против политики Дональда Трампа.