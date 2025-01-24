Больше расходов НАТО: как команды Трампа и Байдена обсуждали поставки оружия Украине

На фоне заявлений Дональда Трампа о завершении войны оборонные расходы стран НАТО могут увеличиться на 3%, что отразится на объемах военной помощи Украины. Поставки американского оружия продолжатся, но уже за счет европейских союзников.

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Команды бывшего президента Джо Байдена и президента Дональда Трампа обсуждают соглашение, по которому европейские члены НАТО будут покупать для Украины оружие американского производства. Это обсуждение ведется на фоне возможного увеличения оборонных расходов стран НАТО с 2% ВВП до 5%, о чем заявил Дональд Трамп. О деталях сделки сообщили 23 января журналисты Defense One.

Отмечается, что в 2014 году на саммите в Уэльсе НАТО установила целевой показатель в 2% ВВП. Позднее, в 2018 году, Трамп пригрозил выходом из альянса, требуя увеличения расходов. Летом 2024 года он озвучил цель в 3%, о которой также говорил помощник генерального секретаря НАТО Ангус Лэпсли. Однако в последнее время обсуждается показатель в 5%, хотя в рамках переговоров он может снизиться до 3,5%.

"Я также собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5 процентов ВВП, что должно было произойти много лет назад", — сказал Трамп на форуме в Давосе.

Любопытно, что на фоне заявлений нового американского президента о завершении войны в Украине бывший высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что обсуждается план, по которому США продолжат поставки оружия Украине, а расходы будут компенсированы странами Альянса.

"По сути, американская оборонно-промышленная база должна продолжать поддерживать борьбу, если Украина собирается остаться в ней. И я думаю, что лучшим ответом будет то, что мы предоставляем оборудование, а затем продолжаем заменять его долларами, выделенными европейцами", — сказал чиновник журналистам Defense One.

Таким образом значительное увеличение оборонных расходов НАТО может не только поддержать Украину, но и способствовать усилению безопасности в Европе. При этом как команда Байдена, так и команда Трампа соглашаются, что дальнейшая помощь Украине необходима, но роль европейских союзников в этом процессе должна увеличиваться.

"Я бы просто сказал, что внутри команды Трампа есть реальные голоса, которые хотели бы видеть продолжение поддержки Украины, но при этом они также помнят о том, что не хотят, чтобы это происходило за счет американских налогоплательщиков", — завершил собеседник издания.

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Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью FoxNews заявил, что Украина не должна была обороняться, когда Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. По мнению главы белого дома, президент Украины Владимир Зеленский должен был договариваться, чтобы не допустить большой войны.