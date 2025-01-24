"Он не ангел": Трамп заявил, что Зеленский должен был договориться с Путиным в начале войны (видео)

Трамп говорит, что он мог бы "легко заключить сделку", но Зеленский решил бороться. Кроме того, президент США считает, что его предшественник Байден мог ввести более жесткие санкции, чтобы лишить РФ источников дохода.

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Президент США Дональд Трамп считает, что Украина не должна была обороняться, когда Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский должен был договариваться, чтобы не допустить большой войны. Об этом он сказал в интервью FoxNews.

Трамп заявил, что Зеленский "не должен был допустить войны". На видео с 10:25.

"Он не ангел. Он не должен был допустить, чтобы эта война произошла. Во-первых, он борется против значительно большего субъекта. Значительно более могущественного. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку. Я мог бы легко заключить такое соглашение, а Зеленский решил, что он хочет драться", — сказал американский президент.

По словам Трампа, Россия имела десятки тысяч танков, тогда как Украина — почти ни одного. Он отметил, что США поставляли вооружение, украинцы "имеют смелость использовать его", но война в конце концов должна быть урегулирована.

"Они теряют миллионы людей, прекрасные люди умирают на поле боя. Это должно прекратиться", — сказал Дональд Трамп.

Он снова напомнил, что при его первой каденции Путин не решался начать полномасштабное вторжение в Украину, и обвинил Байдена в том, что он позволил этому произойти. По его словам, если бы его предшественник ввел более строгие ограничения и санкции в отношении РФ, перекрыл доход от торговли энергоносителями, у Кремля не было бы денег на боевые действия. Трамп заявил, что Байден своими словами и действиями подтолкнул Путина к эскалации.

Президент США повторил свои угрозы ввести жесткие санкции, тарифы и пошлины в отношении России, если Владимир Путин не согласится сесть за стол переговоров.

"Если они не урегулируют эту войну быстро, практически немедленно, я наложу огромные тарифы на Россию, огромные пошлины и санкции. Я не хочу делать этого, я люблю русских людей, но мы должны закончить эту войну. Зеленский хочет завершения сейчас, с него уже достаточно", — сказал американский лидер.

Напомним, во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе 23 января Трамп озвучил свой план давления на РФ для принуждения ее к миру. Он намерен заручиться помощью Саудовской Аравии и Китая.

Также 23 января британское издание The Times писало, что Дональд Трамп может потребовать от Украины снизить призывной возраст до 18 лет в обмен на военную помощь.