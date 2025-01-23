В Давосе Трамп описал план давления на РФ для завершения войны: детали (видео)

США планируют завершить войну РФ с помощью Саудовской Аравии и Китая, говорилось в выступлении Дональда Трампа в Давосе. Политик заявил, что в Украине повторяются события Второй мировой войны.

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Президент США Дональд Трамп во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе рассказал о плане давления на РФ и принуждения Кремля к завершению войны. Согласно идее политика, на россиян повлияют цены на нефть и привлечение Китая к мирным переговорам. Также Москву и Пекин заинтересует "денуклеаризация". А он тем временем будет готовиться к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Выступление Трампа длилось более 40 минут и транслировалось на YouTube-канале "Суспільного".

Завершение войны и другие темы, поднятые Трампом в Давосе 23 января 2025 года

Завершение войны — детали от Трампа

Трамп высказал несколько тезисов о завершении войны и о том, в чем заключается план США в данном направлении. В частности, он отметил, что и РФ, и Украина теряют много людей во время боевых действий. Описывая ситуацию, политик использовал фразы "усеянные трупами равнины Украины" и говорил о смерти "миллионов россиян и украинцев". Президент США подтвердил, что Украина готова к мирным переговорам, и теперь свой шаг должна сделать РФ.

"Мы достигнем договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией. Надеюсь, что решение уже вскоре будет готово. Нужно спросить у России, закончится ли война в этом году, потому что Украина готова подписать соглашение", — слышно на видео.

В выступлении Трампа прозвучали заявления, которые проясняют возможный план давления на Кремль для завершения войны.

Во-первых, президент США обратился к Саудовской Аравии и ОПЕК и предложил им снизить цену на нефть. По мнению американца, высокая цена нефти — причина, почему война не завершается, поскольку РФ имеет деньги на ее проведение.

"То, что они [вероятно, администрация предыдущего президента Джо Байдена] этого не сделали, меня немного удивило. Если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной закончилась бы немедленно. Сейчас цена настолько высока, что эта война будет продолжаться. Надо снизить цену на нефть, и вы закончите войну", — сказал он.

Во-вторых, политик выразил надежду, что Китай присоединится к переговорам и будет способствовать достижению мира. При этом он ссылался на телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином, с которым у него "очень хорошие отношения". По словам Трампа, РФ и Китай предложат программу "денуклеаризации". По его мнению, Москве эта идея нравится, а Пекину также будет выгодно не тратить лишние деньги на ядерное оружие.

"Китай поможет остановить войны в мире, в частности, войну между Россией и Украиной. Они будут помогать нам в этом. Надеюсь что мы таки достигнем договоренности, и, в частности, с президентом Путиным также будем говорить", — сказал Трамп.

Отметим, 23 января министр экономики Украины Юлия Свириденко выступила в Давосе и заявила, что ожидает завершения войны в 2025 году. Политик подчеркнула, что мир возможен при условии гарантий безопасности. А лучшими гарантиями является вступление в НАТО, сказала она.

Напоминаем, 17 января по завершению войны высказался Всемирный банк: банкиры прогнозируют несколько иные сроки, чем озвучила Свириденко.