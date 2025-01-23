Активная фаза войны закончится в этом году, — Свириденко (видео)

Юлия Свириденко добавила, что должны вестись переговоры о гарантиях безопасности и их практическое внедрение. Лучшим решением в этом вопросе, по мнению первого вице-премьер-министра, является НАТО.

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Активная фаза российско-украинской войны может закончится в 2025 году, однако Украине нужны практические шаги для обеспечения безопасности. Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время "Украинского завтрака в Давосе".

"Ожидаем, что активная фаза войны закончится в этом году. Но, конечно, мы должны вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическое внедрение", — отметила Юлия Свириденко.

Именно гарантии безопасности должны быть составляющей будущей договоренности. Глава Министерства экономики добавила, что "НАТО здесь лучшее решение".

По словам первого вице-премьер-министра, санкции западных стран против Российской Федерации не только должны оставаться, но и усиливаться.

"Тогда мы должны обсудить и можем обсуждать мирное соглашение", — добавила первый вице-премьер-министр.

Напомним, ранее президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России в случае, если Россия не сядет за стол переговоров. В первые дни на посту он также критиковал Европейский Союз за то, что он не тратит достаточно средств на помощь Украине.

Позже американский глава дал поручение специальному представителю по вопросам Украины и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу закончить войну в течение ста дней. Однако СМИ отмечали, что он вряд ли будет иметь весомое влияние на ход переговоров, поскольку заключить соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным будет значительно сложнее, чем обещал Трамп.