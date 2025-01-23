Активна фаза війни закінчиться в цьому році, — Свириденко (відео)

Юлія Свириденко додала, що мають вестись переговори про гарантії безпеки та їх практичне впровадження. Найкращим рішенням в цьому питанні, на думку першої віцепрем'єр-міністерки, є НАТО.

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Активна фаза російсько-української війни може закінчиться у 2025 році, однак Україні потрібні практичні кроки для забезпечення безпеки. Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час "Українського сніданку у Давосі".

"Очікуємо, що активна фаза війни закінчиться в цьому році. Але, звісно, ми маємо вести переговори про гарантії безпеки і їхнє практичне впровадження", — зазначила Юлія Свириденко.

Саме гарантії безпеки мають бути складовою майбутньої домовленості. Очільниця Міністерства економіки додала, що "НАТО тут найкраще рішення".

За словами першої віцепрем'єр-міністерки, санкції західних країн проти Російської Федерації не тільки мають залишатись, а й посилюватись.

"Тоді ми маємо обговорити і можемо обговорювати мирну угоду", — додала перша віцепрем'єр-міністерка.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії у випадку, якщо Росія не сяде за стіл переговорів. В перші дні на посаді він також критикував Європейський Союз за те, що він не витрачає достатньо коштів на допомогу Україні.

Пізніше американський очільник дав доручення спеціальному представнику з питань України та Росії, генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу закінчити війну протягом ста днів. Однак ЗМІ зазначали, що він навряд чи матиме вагомий вплив на хід перемовин, оскільки укласти угоду з президентом РФ Володимиром Путіним буде значно складніше, ніж обіцяв Трамп.