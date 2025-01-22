Для танго потрібні двоє: Трамп допустив нові санкції проти РФ у разі відмови від переговорів

Дональд Трамп назвав цілком можливим введення додаткових санкцій проти Москви, додавши, що Володимир Зеленський хотів би закінчення війни.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії у випадку, якщо Росія не сяде за стіл переговорів. Про це пише CNN.

Трамп про введення санкцій проти РФ 30:03 - 30:20

На питання про те, чи введе він додаткові санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів, американський лідер відповів, що "це цілком можливо".

"Ми розмовляємо із Зеленським. Ми збираємося поговорити з президентом Путіним дуже скоро, і ми побачимо, що і як усе це відбуватиметься", — зазначив Дональд Трамп.

Він також розкритикував Європейський Союз за те, що він не витрачає достатньо коштів на допомогу Україні. Крім цього, президент США зазначив, що "розгляне" питання відправлення додаткової зброї Києву.

Дональд Трамп також підтвердив, що під час нещодавньої розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном обговорював війну в Україні.

"У нього багато влади, як і у нас. Я сказав, що ви повинні це врегулювати", — додав лідер Сполучених Штатів.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський хотів би миру, "але для танго потрібні двоє. Побачимо, що вийде".

Нагадаємо, Дональд Трамп закликав президента Росії Володимира Путіна укласти угоду, щоб припинити війну в Україні. Він також заявив, що продовження воєнних дій руйнує Росію, завдаючи їй значних економічних і людських втрат.

Додамо, що команда Трампа розглядає два основні підходи щодо завершення війни в Україні. У разі можливого розв'язання війни в Україні передбачається набір політичних рекомендацій, інший варіант ґрунтуватиметься на санкціях, які ще більше посилять тиск на Росію.