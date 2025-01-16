Команда Трампа готує план нафтових санкції проти РФ, щоб домогтися угоди щодо України, — Bloomberg

За словами журналістів, один із підходів, які розглядає Трамп, передбачає послаблення щодо санкціонованих російських виробників нафти, якщо нова адміністрація Білого дому вважатиме, що розв'язання війни в Україні вже близько.

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Радники обраного президента США Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню мирної угоди між Росією та Україною найближчими місяцями, водночас із цим чиниться тиск на Іран і Венесуелу. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Адміністрація Джо Байдена нещодавно ввела нові санкції проти торгівлі російською нафтою, як повідомляють, найсерйозніші, які коли-небудь запроваджувала будь-яка окрема західна країна.

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Команда Трампа розглядає два основні підходи щодо завершення війни в Україні. Один із них передбачає набір політичних рекомендацій — у тому разі, якщо нова адміністрація вважає, що розв'язання війни в Україні вже близько, — і передбачає деякі послаблення щодо російських виробників нафти, які можуть допомогти укласти мирну угоду, повідомили джерела, які попросили не називати їх, оскільки ведуться закриті обговорення. Другий варіант ґрунтуватиметься на санкціях, які ще більше посилюють тиск на РФ.

Підхід, який зрештою обере Трамп, матиме вирішальний вплив на світовий ринок нафти. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли майже на $5 за барель після оголошення Байденом нещодавніх заходів. Деякі аналітики очікують подальшого зростання, що призведе до зростання цін на паливо по всьому світу.

Повідомляють, що плани команди Трампа перебувають на ранніх стадіях і в кінцевому підсумку все залежатиме від самого обраного президента, зазначають джерела журналістів.

Нагадаємо, що британський політик запропонував не дозволити Трампу офіційний візит до Великої Британії без згоди на безпековий саміт із Зеленським.

Також повідомлялося, що Зеленський збирається зустрітися з Трампом після інавгурації та завершити війну справедливо.