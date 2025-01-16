Команда Трампа готовит план нефтяных санкции против РФ, чтобы добиться сделки по Украине, — Bloomberg

По словам журналистов, один из подходов, рассматриваемых Трампом, предусматривает послабления в отношении санкционированных российских производителей нефти, если новая администрация Белого дома посчитает, что разрешение войны в Украине уже близко.

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Советники избранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы, одновременно с этим оказывается давление на Иран и Венесуэлу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Администрация Джо Байдена недавно ввела новые санкции против торговли российской нефтью, как сообщается, самые серьезные, которые когда-либо вводила какая-либо отдельная западная страна.

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Команда Трампа рассматривает два основных подхода по завершению войны в Украине. Один из них предусматривает набор политических рекомендаций — в том случае, если новая администрация считает, что разрешение войны в Украине уже близко — и предусматривает некоторые послабления в отношении санкционированных российских производителей нефти, которые могут помочь заключить мирное соглашение, сообщили источники, попросившие не называть их, поскольку ведутся закрытые обсуждения. Второй вариант будет основываться на санкциях, еще больше усиливающих давление на РФ.

Подход, который в конечном итоге выберет Трамп, окажет решающее влияние на мировой рынок нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли почти на $5 за баррель после объявления недавних мер Байденом. Некоторые аналитики ожидают дальнейшего роста, что приведет к росту цен на топливо по всему миру.

Сообщается, что планы команды Трампа находятся на ранних стадиях и в конечном итоге все будет зависеть от самого избранного президента, отмечают источники журналистов.

Напомним, что британский политик предложил не разрешить Трампу официальный визит в Великобританию без согласия на саммит по безопасности с Зеленским.

Также сообщалось, что Зеленский собирается встретиться с Трампом после его инаугурации и завершить войну справедливо.