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Без согласия на саммит по Украине с Зеленским визита Трампа в Великобритании быть не должно, — политик

Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Фото: The New York Times | Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Лидер британских демократов Эд Дэйви заявил, что будущий президент США представляет собой "угрозу миру". По его словам, Трамп должен посетить саммит по безопасности, на котором будут обсуждать безопасность Украины и военную помощь посредством замороженных активов РФ.

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Великобритания должна предложить Дональду Трампу государственный визит только при условии, что он согласится на встречу на высшем уровне с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил Эд Дэйви, лидер британских либеральных демократов. Об этом пишет The Guardian.

В своей речи политик также призвал Великобританию стремиться к новому таможенному союзу с ЕС, чтобы помочь оградить себя от потенциальных последствий второго президентства Трампа.

"К сожалению, реальность совершенно ясна. Новая администрация Трампа создает угрозу миру и процветанию Великобритании, Европы и всего мира", — сказал Дэйви. — В течение следующих четырех лет Великобритания не может полагаться на присутствие Соединенных Штатов, чтобы быть надежным партнером в вопросах безопасности, обороны или экономики".

По его словам, единственный способ для Великобритании иметь дело с Трампом — так это с позиции силы, требуя более тесных связей с Европой.

"Хорошая новость в том, что у нас есть рычаги. У нас есть то, чего Трамп отчаянно хочет — государственный визит, пышность Букингемского дворца, банкет с королем. Мы все знаем, что это в его интересах", — добрил он.

Дэйви заявил, что визит Трампу следует разрешить только при условии согласия посетить саммит, организованный Великобританией с Зеленским и другими европейскими лидерами, на котором будут обсуждать будущее Украины, включая вопрос о том, как использовать замороженные российские активы для оплаты украинского оружия.

Сэр Эд Дэйви занимал должность лидера либеральных демократов с 2020 года. О также был министром по вопросам энергетики и вопросам изменения климата с 2012 по 2015 гг.

Напомним, что во время встречи Стармера и Зеленского в Киеве сбили российский дрон.

Также Фокус в своем материале разбирался в том, как проводят подготовку новобранцев в странах НАТО.