Лидер британских демократов Эд Дэйви заявил, что будущий президент США представляет собой "угрозу миру". По его словам, Трамп должен посетить саммит по безопасности, на котором будут обсуждать безопасность Украины и военную помощь посредством замороженных активов РФ.

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Великобритания должна предложить Дональду Трампу государственный визит только при условии, что он согласится на встречу на высшем уровне с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил Эд Дэйви, лидер британских либеральных демократов. Об этом пишет The Guardian.

В своей речи политик также призвал Великобританию стремиться к новому таможенному союзу с ЕС, чтобы помочь оградить себя от потенциальных последствий второго президентства Трампа.

"К сожалению, реальность совершенно ясна. Новая администрация Трампа создает угрозу миру и процветанию Великобритании, Европы и всего мира", — сказал Дэйви. — В течение следующих четырех лет Великобритания не может полагаться на присутствие Соединенных Штатов, чтобы быть надежным партнером в вопросах безопасности, обороны или экономики".

По его словам, единственный способ для Великобритании иметь дело с Трампом — так это с позиции силы, требуя более тесных связей с Европой.

"Хорошая новость в том, что у нас есть рычаги. У нас есть то, чего Трамп отчаянно хочет — государственный визит, пышность Букингемского дворца, банкет с королем. Мы все знаем, что это в его интересах", — добрил он.

Дэйви заявил, что визит Трампу следует разрешить только при условии согласия посетить саммит, организованный Великобританией с Зеленским и другими европейскими лидерами, на котором будут обсуждать будущее Украины, включая вопрос о том, как использовать замороженные российские активы для оплаты украинского оружия.

Сэр Эд Дэйви занимал должность лидера либеральных демократов с 2020 года. О также был министром по вопросам энергетики и вопросам изменения климата с 2012 по 2015 гг.

Напомним, что во время встречи Стармера и Зеленского в Киеве сбили российский дрон.

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