Во время встречи Стармера и Зеленского в Киеве сбили российский дрон, — Guardian

Киев атаковали российские дроны прямо во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с британским премьер-министром Киром Стармером.

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В Киеве 16 января состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который впервые после назначения на должность прибыл с визитом в Украину. Во время встречи политиков в украинской столице работала ПВО. Об этом пишет Guardian.

Как пишет издание, в Киеве во время переговоров Кира Стармера с Владимиром Зеленским украинская ПВО пыталась сбить российский беспилотник, а Мариинский дворец, где они должны провести пресс-конференцию по итогам встречи, "отдавался громкими звуками".

Журналисты говорят, что звуки гудения дрона были слышны над дворцом.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о подлете вражеского БПЛА к Киеву, а городской голова Киева Виталий Кличко тоже сообщал о работе ПВО над городом. Впоследствии стало известно, что вражеский БПЛА украинская ПВО сбила, а в Соломенском районе столицы в результате падения его обломков было повреждено легковое авто — в нем разорвало двигатель и частично салон.

Тем временем в Днепровском районе осколок повредил фасад здания. Однако из людей никто не пострадал.

Встреча Зеленского со Стармером

Сегодня, 16 января, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это его первая поездка в Украину со времени вступления в должность.

По данным СМИ, две страны подписали соглашение о "100-летнем партнерстве", которое будет охватывать такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля.

Также политики обсудили, какие гарантии безопасности Великобритания может предложить Киеву, включая возможность вхождения британских войск в состав послевоенных миротворческих сил.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве 15 января заявил, что считает, что в будущем формате переговоров о завершении российско-украинской войны должны участвовать страны Европы.

Также сообщалось, российская сторона уже сформулировала требования для завершения войны в Украине и готова передать их команде президента США Дональда Трампа.