Під час зустрічі Стармера і Зеленського в Києві збили російський дрон, — Guardian

Київ атакували російські дрони просто під час перемовин президента України Володимира Зеленського з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером.

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В Києві 16 січня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, який вперше після призначення на посаду прибув з візитом до України. Під час зустрічі політиків в українській столиці працювала ППО. Про це пише Guardian.

Як пише видання, у Києві під час переговорів Кіра Стармера з Володимиром Зеленським українська ППО намагалася збити російський безпілотник, а Маріїнський палац, де вони мають провести пресконференцію за підсумками зустрічі, "відлунював гучними звуками".

Журналісти кажуть, що звуки гудіння дрона було чути над палацом.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про підліт ворожого БпЛА до Києва, а міський голова Києва Віталій Кличко теж повідомляв про роботу ППО над містом. Згодом стало відомо, що ворожий БпЛА українська ППО збила, а у Соломʼянському районі столиці внаслідок падіння його уламків було пошкоджене легкове авто — у ньому розірвало двигун та частково салон.

Тим часом у Дніпровському районі уламок пошкодив фасад будівлі. Однак із людей ніхто не постраждав.

Зустріч Зеленського зі Стармером

Сьогодні, 16 січня, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Це його перша поїздка до України із часу вступу на посаду.

За даними ЗМІ, дві країни підписали угоду про "100-річне партнерство", яка охоплюватиме такі сфери, як оборона, наука, енергетика та торгівля.

Також політики обговорили, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Києву, включно з можливістю входження британських військ до складу післявоєнних миротворчих сил.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у варшаві 15 січня заявив, що вважає, що в майбутньому форматі переговорів про завершення російсько-української війни мають брати участь країни Європи.

Також повідомлялося, російська сторона вже сформулювала вимоги для завершення війни в Україні і готова передати їх команді президента США Дональда Трампа.