"РФ піде на будь-яку країну Європи": Зеленський навів сценарій майбутнього переговорного столу (відео)

Країни Європи, на переконання українського лідера, обов'язково мають брати участь у майбутніх переговорах про завершення російсько-української війни. Росія вважає інакше і хоче говорити лише зі США.

Related video

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в майбутньому форматі переговорів про завершення російсько-української війни мають брати участь країни Європи. Про це він розповів в інтерв'ю польським ЗМІ під час візиту до Варшави.

Зеленський не заперечує моделі "мир через силу" щодо Росії

Глава держави заявив, що Київ дотримується дипломатичного вирішення питання війни, але не заперечує моделі "мир через силу" щодо Росії.

"Перед будь-яким столом переговорів Україні потрібні гарантії безпеки. Це потрібно для всіх. Усі вже зрозуміли, що РФ може піти на будь-яку країну Європи й окупувати її", — зауважив президент.

Водночас глава держави визнав, що сьогодні не може прогнозувати майбутній стіл переговорів, адже це залежить не тільки від України. У розмові з владою США Зеленський завжди говорить, що Україна — частина Євросоюзу в майбутньому, тому Європа має бути представлена за столом переговорів.

"Для нас ЄС — це не тільки союз, для нас це економічні гарантії безпеки", — продовжив він.

Представництво Європи за будь-якого формату переговорів є важливим кроком і головне завдання на сьогодні — зробити все, щоб якнайшвидше дійти до будь-якого формату, наголосив Зеленський.

Водночас помічник президента РФ Микола Патрушев нещодавно заявив, що мирні переговори щодо завершення війни в Україні мають вести тільки Росія і США, без участі інших країн Заходу.

Нагадаємо, російська сторона вже сформулювала вимоги для завершення війни в Україні і готова передати їх команді президента США Дональда Трампа.

Україна зі свого боку дотримується принципу неможливості проведення переговорів особисто з Путіним. Рішення РНБО про заборону прямих переговорів із президентом РФ ще діє.