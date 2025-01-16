"РФ піде на будь-яку країну Європи": Зеленський навів сценарій майбутнього переговорного столу (відео)
Країни Європи, на переконання українського лідера, обов'язково мають брати участь у майбутніх переговорах про завершення російсько-української війни. Росія вважає інакше і хоче говорити лише зі США.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що в майбутньому форматі переговорів про завершення російсько-української війни мають брати участь країни Європи. Про це він розповів в інтерв'ю польським ЗМІ під час візиту до Варшави.
Глава держави заявив, що Київ дотримується дипломатичного вирішення питання війни, але не заперечує моделі "мир через силу" щодо Росії.
"Перед будь-яким столом переговорів Україні потрібні гарантії безпеки. Це потрібно для всіх. Усі вже зрозуміли, що РФ може піти на будь-яку країну Європи й окупувати її", — зауважив президент.
Водночас глава держави визнав, що сьогодні не може прогнозувати майбутній стіл переговорів, адже це залежить не тільки від України. У розмові з владою США Зеленський завжди говорить, що Україна — частина Євросоюзу в майбутньому, тому Європа має бути представлена за столом переговорів.
"Для нас ЄС — це не тільки союз, для нас це економічні гарантії безпеки", — продовжив він.
Представництво Європи за будь-якого формату переговорів є важливим кроком і головне завдання на сьогодні — зробити все, щоб якнайшвидше дійти до будь-якого формату, наголосив Зеленський.
Водночас помічник президента РФ Микола Патрушев нещодавно заявив, що мирні переговори щодо завершення війни в Україні мають вести тільки Росія і США, без участі інших країн Заходу.
Нагадаємо, російська сторона вже сформулювала вимоги для завершення війни в Україні і готова передати їх команді президента США Дональда Трампа.
Україна зі свого боку дотримується принципу неможливості проведення переговорів особисто з Путіним. Рішення РНБО про заборону прямих переговорів із президентом РФ ще діє.