"Україна припинить існувати у 2025 році": що відповів Київ на заяви Патрушева

Помічник президента РФ Микола Патрушев сподівається, що Україна не увійде до числа пріоритетів адміністрації Дональда Трампа. У Москві розраховують зберегти контроль над окупованими українськими територіями.

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Зміна влади в Сполучених Штатах може сильно змінити глобальний світовий порядок денний. Не виключено, що Україна "припинить існування" у 2025 році, заявив в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда" помічник президента Росії Микола Патрушев.

"Не виключено, що цього року Україна взагалі припинить своє існування", — вважає він.

Для нової адміністрації Дональда Трампа Україна, на думку Патрушева, не ввійде до числа пріоритетів, оскільки його більше хвилює Китай. Росія при цьому за жодних обставин не поступиться окупованими нею українськими територіями.

Російська політика щодо України, на його переконання, не зміниться і завдання так званої "спецоперації" буде вирішено. Переговори щодо завершення війни в Україні, як каже помічник Путіна, мають вести тільки Росія і США, без інших країн Заходу.

"Ні з яким Лондоном і Брюсселем розмовляти нема про що. Керівництво ЄС давно не має права говорити від імені багатьох своїх членів, таких як Угорщина, Словаччина, Австрія, Румунія та деяких інших європейських країн, які зацікавлені в стабільності в Європі і займають зважену позицію щодо Росії", — підсумував він.

Висловлювання Патрушева про майбутнє України: реакція Києва

Українські високопосадовці на момент публікації новини не коментували висловлювання Патрушева. Глава Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко назвав помічника президента РФ "генератором випадкових заяв".

"Він провалив усе, що міг провалити. Порадив Путіну лякалку з "ліщиною", яка в підсумку не спрацювала і не дала росіянам жодних козирів перед Заходом... Звичайний, божевільний дід, далекий від реальності. Патрушев боїться правди, що в наступні 50 років шанси контрольованого поділу Росії на національні утворення дуже високі, і зацікавлених у цьому ставатиме дедалі більше", — вважає він.

Коваленко зазначає, що зараз перспективу поділу РФ не видно за тінню "стабільності режиму", але в наступні 10 років, якщо Росія вступить у прямий конфлікт із НАТО, все стане видимим.

"Шанси Патрушева побачити своїми очима незалежний Башкортостан, Татарстан, Комі або Саху досить малі. Вік уже не той. Тому він і пише дурниці про Україну", — підсумував він.

Нагадаємо, в Росії раніше заявляли про готовність до завершення повномасштабної війни. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про необхідність ліквідації першопричин загроз на західному фланзі.

За відомостями агентства Bloomberg, Дональд Трамп відмовився від ідеї закінчити війну в Україні за добу. Захід сподівається на посилення позиції Києва перед можливими переговорами з Москвою.