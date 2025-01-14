"Украина прекратит существовать в 2025 году": что ответил Киев на заявления Патрушева

Помощник президента РФ Николай Патрушев надеется, что Украина не войдет в число приоритетов администрации Дональда Трампа. В Москве рассчитывают сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Изменение власти в Соединенных Штатах может сильно изменить глобальную мировую повестку. Не исключено, что Украина "прекратит существование" в 2025 году, заявил в интервью изданию "Комсомольская правда" помощник президента России Николай Патрушев.

"Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование", — полагает он.

Для новой администрации Дональда Трампа Украина, по мнению Патрушева, не войдет в число приоритетов, так как его больше волнует Китай. Россия при этом ни при каких обстоятельствах не уступит оккупированные ею украинские территории.

Российская политика в отношении Украины, по его убеждению, не изменится и задачи так называемой "спецоперации" будут решены. Переговоры по завершению войны в Украине, как говорит помощник Путина, должны вести только Россия и США, без других стран Запада.

"Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем. Руководство ЕС давно не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России", — заключил он.

Высказывания Патрушева о будущем Украины: реакция Киева

Украинские высокопоставленные чиновники на момент публикации новости не комментировали высказывания Патрушева. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко назвал помощника президента РФ "генератором случайных заявлений".

"Он провалив все, что мог провалить. Посоветовал Путину пугалку с "Орешником", которая в итоге не сработала и не дала россиянам никаких козырей перед Западом… Обычный, безумный дед, далекий от реальности. Патрушев боится правды, что в следующие 50 лет шансы контролируемого разделения России на национальные образования очень высоки, и заинтересованных в этом будет становиться все больше", — считает он.

Коваленко отмечает, что сейчас перспектива раздела РФ не видна за тенью "стабильности режима", но в следующие 10 лет, если Россия вступит в прямой конфликт с НАТО, все станет видимым.

"Шансы Патрушева увидеть своими глазами независимый Башкортостан, Татарстан, Коми или Саху достаточно малы. Возраст уже не тот. Поэтому он и пишет глупости об Украине", — заключил он.

Напомним, в России ранее заявляли о готовности к завершению полномасштабной войны. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости ликвидации первопричин угроз на западном фланге.

По сведениям агентства Bloomberg, Дональд Трамп отказался от идеи закончить войну в Украине за сутки. Запад надеется на усиление позиции Киева перед возможными переговорами с Москвой.