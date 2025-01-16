"РФ пойдет на любую страну Европы": Зеленский привел сценарий будущего переговорного стола (видео)

Cтраны Европы, по убеждению украинского лидера, обязательно должны участвовать в будущих переговорах о завершении российско-украинской войны. Россия считает иначе и хочет говорить лишь с США.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в будущем формате переговоров о завершении российско-украинской войны должны участвовать страны Европы. Об этом он рассказал в интервью польским СМИ во время визита в Варшаву.

Зеленский не отрицает модели "мир через силу" в отношении России

Глава государства заявил, что Киев придерживается дипломатического решения вопроса войны, но не отрицает модели "мир через силу" в отношении России.

"Перед любым столом переговоров Украине нужны гарантии безопасности. Это нужно для всех. Все уже поняли, что РФ может пойти на любую страну Европы и оккупировать ее", — заметил президент.

При этом глава государства признал, что сегодня не может прогнозировать будущий стол переговоров, ведь это зависит не только от Украины. В разговоре с властями США Зеленский всегда говорит, что Украина — часть Евросоюза в будущем, потому Европа должна быть представлена за столом переговоров.

"Для нас ЕС — это не только союз, для нас это экономические гарантии безопасности", — продолжил он.

Представительство Европы при любом формате переговоров является важным шагом и главная задача на сегодня — сделать все, чтобы как можно быстрее дойти до любого формата, подчеркнул Зеленский.

В то же время помощник президента РФ Николай Патрушев недавно заявил, что мирные переговоры по завершению войны в Украине должны вести только Россия и США, без участия других стран Запада.

Напомним, российская сторона уже сформулировала требования для завершения войны в Украине и готова передать их команде президента США Дональда Трампа.

Украина в свою очередь придерживается принципа невозможности проведения переговоров лично с Путиным. Решение СНБО о запрете прямых переговоров с президентом РФ еще действует.