"Обмен территориями", без НАТО и без армии: Путин озвучил ультиматум для завершения войны, детали

Украине будет разрешено иметь западное оружие, но им не позволят атаковать российских военных, рассказало Bloomberg об одном из условий РФ по завершению войны.

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Россия готова говорить о завершении войны и уже сформулировала требования, которые услышат переговорщики новоизбранного 47 президента США Дональда Трампа. Одно из главных условий — гарантия нейтрального статуса Украины, отказ от армии и от вступления в НАТО. О позиции президента РФ Владимира Путина относительно мира написало издание Bloomberg.

Издание озвучило информацию об ультиматуме Путина, о котором рассказали неназванные чиновники в Белом доме. Одно из требований, на которое намекнули в Кремле, — готовность обменять толику оккупированных россиянами территорий на часть Курской области, занятые ВСУ.

Завершение войны — условия РФ

Анонимные источники пересказали четыре условия капитуляции Украины:

Украина навсегда отказывается от вступления в НАТО; Украина максимально разоружается; Украине разрешается получать оружие от стран Запада, но этим оружием запрещено стрелять по российской территории или применять для освобождения оккупированных земель; РФ продолжает владеть 20% территории Украины, включая Крым, но возможен обмен некоторыми территориями.

В статье Bloomberg не указано, какую именно территорию готов отдать Путин, но упомянули о потерянных частях Курской области, в которых находятся Силы обороны Украины. Также уточнили ограничения по армии, которую россияне озвучивали ранее: не более 85 тыс. солдат, 342 танка, ракеты с дальностью до 40 км.

Других деталей ультиматума Кремля издание не привело. Однако упоминаются тайные переговоры, которые Украина и РФ якобы проводят в Катаре. Тема этих переговоров — "правила защиты ядерных объектов от нападений", сказал анонимный собеседник журналистов.

"Вопрос территорий не является основной проблемой конфликта. Это имеет гораздо более широкий контекст, который, видимо, до сих пор не полностью понятен на Западе", — подытожило Bloomberg, приведя слова представительницы Евразийского центра Carnegie Russia Татьяны Становой.

На карте аналитиков DeepState можно увидеть конфигурацию оккупированных россиянами украинских территорий. Ориентировочная площадь оккупации — 108 170,4 кв. км (17% от общей площади 603 628 кв. км). Между тем часть Курской области, которую контролируют ВСУ и которую, вероятно, хотел бы вернуть Путин, — 424,31 кв. км.

Завершение войны — территории, контролируемые ВС РФ и ВСУ 15 января Фото: DeepState

Завершение войны — заявления Украины и США

Отметим, 15 января будущий государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления в Конгрессе озвучил позицию новой администрации по завершению войны. Республиканец заявил, что правительство Дональда Трампа имеет четкое намерение добиться мира. При этом признается, что Украина не сможет вернуть оккупированные россиянами территории.

Между тем советник Трампа по госбезопасности Майкл Волц в интервью медиа сообщил, что контакты с РФ относительно переговоров возможны со дня на день или с недели на неделю. Кроме того, политик подчеркнул, что Украина все же должна согласиться на мобилизацию 18-летних. Причина такого требования — необходимость стабилизации линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что завершение войны может состояться только в случае, если будут прочные гарантии безопасности. Эти гарантии должны защитить украинцев от нападения россиян через год-два, когда Кремль восстановит силы, сказал он

Напоминаем, Фокус писал о выступлениях представителей РФ относительно завершения войны. Российская пропагандистка Маргарита Симонтян повторила условия капитуляции, сформулированные Путиным. Тем временем глава МИД Сергей Лавров выразил сомнение, что Украина вообще существует.