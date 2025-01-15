"Хотим закончить войну справедливо": Зеленский встретится с Трампом после его инаугурации

Владимир Зеленский говорит, что ожидает от администрации Дональда Трампа продолжения политики поддержки Украины. Он надеется получить сильные гарантии безопасности во время переговоров о завершении войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский ожидает продолжения поддержки от США после инаугурации президента Дональда Трампа. Администрации Зеленского и Трампа уже работают над форматом будущих встреч, на которых будут обсуждать вопросы завершения войны в Украине и гарантий безопасности. Об этом президент Украины заявил во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от сотрудничества с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. На видео с 21:15.

Владимир Зеленский отметил, что Соединенные Штаты являются "стратегическим партнером стабильности в мире" и крупнейшим донором Украины в войне против российских оккупантов. После инаугурации Дональда Трампа президент Украины ожидает продолжения политики помощи Украине.

"Наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Там будем проговаривать ключевые вопросы. Подробно в них идти сейчас не буду, рано. Самое главное для нас вы знаете: мы хотим закончить эту войну, но не просто как-то, а справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что Россия не вернется снова с войной против Украины. И нам нужны сильные гарантии безопасности", — сказал Зеленский.

Он добавил, что такими гарантиями могут быть будущие членства в Европейском Союзе и НАТО, пакеты вооружения и поддержка украинской армии, которая не может уменьшаться, когда существует постоянная угроза нового нападения РФ.

"Безусловно, встречи с новым президентом, с его новой командой будут. Они будут прорабатываться. О датах мы пока не готовы коммуницировать", — сказал украинский лидер.

Завершение войны в Украине: каких гарантий безопасности потребует Зеленский

Кроме того, Зеленский рассказал, что сейчас на территории Украины находятся более 600 тысяч российских военных. Количество личного состава Сил Обороны Украины составляет 880 тысяч, однако украинская армия вынуждена защищать всю территорию государства, тогда как оккупанты сосредотачиваются на нескольких участках фронта. Поэтому одной из гарантий безопасности, по словам президента, должно быть размещение в Украине миротворцев для защиты от будущих нападений.

"Российские войска сосредоточены на нескольких направлениях, поэтому в некоторых направлениях у них есть количественное преимущество и, когда закончится война, мы должны понимать, что такое контингент других стран. Мы поддерживаем эту идею и должны понимать сколько это. Второе, мы должны понимать, какой будет армия Украины", — отметил Зеленский.

Он также сказал, что сейчас около 33-34% нужного оружия Украина производит сама, тогда как до полномасштабного вторжения этот показатель был меньше 10%. При этом дронов, по словам Зеленского, Украина производит больше, чем Россия.

Напомним, 15 января информагентство Reuters сообщало, что советники Трампа обозначили новые сроки по завершению войны в Украине. По данным журналистов, соратники президента предполагают, что война продлится еще как минимум месяцы.

Также 15 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что в Украине до сих пор действует запрет на переговоры с Путиным и идея прямых переговоров с РФ на сегодня не рассматривается.