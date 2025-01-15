Месяцы или больше: советники Трампа очертили новые сроки мирного соглашения по Украине, — Reuters

По словам журналистов, представители Трампа объяснили заявления завершить войну "за один день" сочетанием предвыборных обещаний и недостатком понимания того, насколько сложен конфликт и сколько времени нужно для формирования новой администрации.

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Советники избранного президента Дональда Трампа теперь признают, что война в Украине продлится еще по меньшей мере месяцы или больше. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова представителей Трампа.

Двое соратников избранного президента США, которые обсуждали с ним вопрос войны в Украине, сообщили журналистам, что они рассматривают сроки для разрешения конфликта в несколько месяцев.

А обещание завершить войну в течение одного дня описывают как сочетание предвыборных обещаний и недостатка понимания того, насколько сложный конфликт и сколько времени понадобится для формирования новой администрации.

Эти оценки совпадают с замечаниями нового спецпредставителя Трампа по вопросам России и Украины, отставного генерал-лейтенанта Кейта Келлогга, который заявил на прошлой неделе, что он хотел бы найти "решение" войны в течение 100 дней, то есть намного позже первоначального срока, о котором говорил избранный президент Трамп.

Однако даже время, озвученное Келлоггом, было "слишком и слишком оптимистичным", сказал Джон Хербст, бывший посол США в Украине, который сейчас работает в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне.

"Я думаю, на самом деле, сложнее будет ситуация между Россией и Украиной", — сказал Трамп, когда его спросили о секторе Газа во время пресс-конференции в декабре.

Россия также подала неоднозначные сигналы относительно возможного мирного соглашения.

Хербст указал на комментарии, сделанные ранее в этом месяце послом России в ООН Василием Небензей, который отметил, что мирные планы, выдвинутые советниками Трампа, "не представляют интереса".

Хотя точные контуры плана Трампа все еще обдумываются, его советники в целом поддерживают то, что Украину не примут в НАТО, по крайней мере в обозримом будущем, и замораживание текущих линий фронта.

Большинство высокопоставленных советников Трампа также поддерживают предоставление Украине материальных гарантий безопасности, таких как создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими войсками.

Напомним, что 9 января сообщалось, что переговоры РФ и Украины планировали в первой половине 2025 года.

Также сообщалось, что 7 января спецпредставитель Трампа по мирным переговорам отменил визит в Украину.