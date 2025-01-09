Решение по завершению войны в Украине найдут в "ближайшие сроки", — Келлог

По словам спецпредставителя Трампа по Украине, избранный президент США не пытается отдать что-то Путину или россиянам, а стремится спасти суверенитет Украины. Кит Келлог также рассказал о том, что 80-х годах в составе американской команды лично участвовал в операции по захвату Панамского канала.

Related video

8 января спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант Кит Келлог заявил, что будущий глава Белого дома пытается спасти суверенитет Украины. Об этом он сказал в комментарии Fox News 8 января.

"Люди должны понять: он не пытается отдать что-то Путину или россиянам — вообще-то он пытается спасти Украину, ее суверенитет. Он пытается добиться справедливости. Он повторял это неоднократно, и на встрече с Зеленским в "Башне Трампа" и на пресс-конференции", — заявил Келлог.

Он добавил, что главной ошибкой Джо Байдена было то, что он не пытался говорить с главой Кремля Владимиром Путиным в течение двух лет. Трамп же будет проводить беседы и с Путиным, и Зеленским, чтобы найти подходящее решение в ближайшее время.

"Я думаю, они придут к нужному решению в ближайшие сроки. Когда я говорю о ближайших сроках… Знаете, я хотел бы установить цель на личном, профессиональном уровне. Я бы сказал, в пределах 100 дней, чтобы решить, что мы можем сделать в ближайшее время, чтобы удостовериться, что это надежное и продолжительное решение, чтобы завершить войну и остановить эту резню", — сказал Келлог.

Завершение войны, считает спецпосланник США по Украине, в интересах национальной безопасности США, Европы и всего мира.

Возможная покупка США Гренландии

Относительно заявлений Трампа насчет покупки Соединенными Штатами Гренландии он сказал, что эта идея не нова, и что президент США Эндрю Джонсон в 1860-х годах выдвигал уже такую идею, и в конце Второй мировой войны 33-й президент США Гарри Трумэн тоже.

"Это не новая идея, это вообще-то старая идея, которая сейчас обсуждается. Если взглянуть на то, что он предлагает, он пытается использовать нестандартные подходы — добиться того, чтобы США занимали позицию мирового лидера", — заявил Келлог.

Панамский канал и США

Важно

Завоевание Панамского канала и переименование Мексиканского залива: Трамп сделал шокирующие заявления

"Что же касается Панамского канала, я был в штурмовой команде во время вторжения в Панаму. Мы, по сути, вернули Панамский канал в конце 80-х в ходе операции "Правое дело" (англ. Operation Just Cause), и три недели спустя мы его им отдали. Поэтому это уже было", — добавил он. Келлог также упомянул о том, что 70% коммерции, которая идет через Панамский канал — американская.

Напомним, что президент Мексики предложила Трампу переименовать США.

Ранее сообщалось о реакции Европы на заявления Трампа о желании присоединить Гренландию к США.