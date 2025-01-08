Трамп заявил о желании присоединить Гренландию к США: что об этом говорят в Европе

Высокопоставленные чиновники из европейских стран осудили заявления Дональда Трампа относительно территориальных претензий на Гренландию, принадлежащую Дании. СМИ пишут, что слова избранного президента США "вызовут дипломатический сигнал тревоги во всем мире".

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Гренландия может стать независимой, если этого захотят ее жители, но членом Соединенных Штатов она не станет. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен. Его комментарии прозвучали после того, как избранный президент США Дональд Трамп отказался исключать применение военной силы для захвата Гренландии. Об этом пишет Reuters.

В среду, 8 января, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде провел переговоры с королем Дании в Копенгагене. Это произошло на следующий день после заявлений Трампа, которые привлекли внимание к судьбе арктического острова, находящегося под управлением Дании, и которые в сети уже начали называть чуть ли не попыткой захвата.

Что заявил Трамп

Дональд Трамп, который официально вступит в должность 20 января, заявил во вторник, что Гренландия и Панамский канал нужны США для национальной безопасности. Он не исключил возможности военных или экономических действий для того, чтобы сделать Гренландию частью Соединенных Штатов.

"Я не могу заверить вас ни в том, ни в другом (относительно применения военных или экономических средств давления — ред.), — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Британская газета The Guardian считает, что эти заявления, вероятно, "вызовут дипломатический сигнал тревоги во всем мире".

"Гренландия нужна нам для целей национальной безопасности. Люди даже не знают, имеет ли Дания какое-то законное право на (Гренландию — ред.), но если имеет, то должна отказаться от нее, потому что она нужна нам для национальной безопасности", — заявил Трамп.

В тот же день его сын, Дональд Трамп-младший, совершил частный визит в Гренландию.

Реакция Европы

Гренландия, самый большой остров в мире, была частью Дании в течение 600 лет. Сейчас 57 тысяч ее жителей самостоятельно управляют своими внутренними делами.

На прошлой неделе премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выступил с новогодней речью, призывая Гренландию сбросить "оковы колониализма" и получить полную независимость от Дании.

"Мы полностью признаем амбиции Гренландии. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя, вряд ли с амбицией стать федеральным штатом Соединенных Штатов", — отметил глава МИД Дании Расмуссен.

Несмотря на сдержанную реакцию Дании, заявления Трампа о возможном расширении территории США вызвали беспокойство среди европейских союзников менее чем за две недели до его инаугурации.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа не позволит другим государствам атаковать ее суверенные границы, хотя выразил сомнение в вероятности вторжения США.

"Если вы спрашиваете, верю ли я, что США вторгнутся в Гренландию, мой ответ — нет. Но живем ли мы в эпоху, когда снова доминирует право сильнейшего? Ответ — да. Позволим ли мы себя запугать? Конечно, нет. Вместо этого мы должны укрепить свои позиции — в военной сфере, экономической конкуренции и других отраслях", — сказал Барро.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил удивление комментариями Трампа по Гренландии и Канаде, отметив, что европейские партнеры единодушно отстаивают нерушимость границ.

Какие отношения между Гренландией и Данией

Отношения между Гренландией и Данией в последнее время осложнились из-за обвинений в плохом обращении с гренландцами в колониальный период

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров не продается, и в своем новогоднем обращении призвал активизировать усилия для достижения независимости. Правительство Дании заявляет, что судьба Гренландии зависит исключительно от ее жителей.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила сомнение в том, что амбиции Трампа могут привести к военному вмешательству США в Гренландии. Военные возможности Дании в регионе ограничены четырьмя патрульными кораблями, самолетом-наблюдателем Challenger и собачьими упряжками для патрулирования.

Отвечая на угрозу Трампа ввести тарифы против Дании, Фредериксен заявила, что не считает торговую войну с США конструктивным решением. Дания является родиной Novo Nordisk — фармацевтической компании Европы, которая производит популярный в США препарат для похудения Wegovy.

Почему Гренландия нужна США

Расположенный в северной части Атлантического океана между Европой и Америкой, остров издавна был очагом напряженности между мировыми державами, пишет Bloomberg. Гренландия больше Мексики и Саудовской Аравии. Она имеет стратегическое расположение на границе Северной Атлантики и Арктики — региона, чьи огромные запасы критически важных минералов и ископаемого топлива являются вожделенными для США, России и Китая. Здесь уже расположена самая северная авиабаза США и радиолокационная станция, которая используется для обнаружения ракетных угроз и мониторинга космического пространства.

Трамп уже поднимал тему присоединения Гренландии к США во время своего первого президентства.

Напомним, король Дании после заявлений Трампа изменил государственный герб, чтобы на нем были более заметно изображены Гренландия и Фарерские острова.