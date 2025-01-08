Трамп заявив про бажання приєднати Гренландію до США: що про це кажуть у Європі

Високопосадовці з європейських країн засудили заяви Дональда Трампа щодо територіальних претензій на Гренландію, що належить Данії. ЗМІ пишуть, що слова обраного президента США "викликатимуть дипломатичний сигнал тривоги в усьому світі".

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Гренландія може стати незалежною, якщо цього захочуть її жителі, але членом Сполучених Штатів вона не стане. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен. Його коментарі пролунали після того, як обраний президент США Дональд Трамп відмовився виключати застосування військової сили для захоплення Гренландії. Про це пише Reuters.

У середу, 8 січня, прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде провів переговори з королем Данії у Копенгагені. Це сталося на наступний день після заяв Трампа, які привернули увагу до долі арктичного острова, що перебуває під управлінням Данії, і які в мережі вже почали називати мало не спробою захоплення.

Що заявив Трамп

Дональд Трамп, який офіційно вступить на посаду 20 січня, заявив у вівторок, що Гренландія та Панамський потрібні США для національної безпеки. Він не виключив можливості військових або економічних дій для того, щоб зробити Гренландію частиною Сполучених Штатів.

"Я не можу запевнити вас ні в тому, ні в іншому (щодо застосування військових чи економічних засобів тиску — ред.), — сказав Трамп у відповідь на запитання журналіста на пресконференції у Мар-а-Лаго.

Британська газета The Guardian вважає, що ці заяви, ймовірно, "викликатимуть дипломатичний сигнал тривоги в усьому світі".

"Гренландія потрібна нам для цілей національної безпеки. Люди навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на (Гренландію — ред.), але якщо має, то повинна відмовитися від неї, тому що вона потрібна нам для національної безпеки", — заявив Трамп.

Того ж дня його син, Дональд Трамп-молодший, здійснив приватний візит до Гренландії.

Реакція Європи

Гренландія, найбільший острів у світі, була частиною Данії протягом 600 років. Нині 57 тисяч її мешканців самостійно управляють своїми внутрішніми справами.

Минулого тижня прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде виступив із новорічною промовою, закликаючи Гренландію скинути "кайдани колоніалізму" і здобути повну незалежність від Данії.

"Ми повністю визнаємо амбіції Гренландії. Якщо вони здійсняться, Гренландія стане незалежною, хоча, навряд чи з амбіцією стати федеральним штатом Сполучених Штатів", — зазначив глава МЗС Данії Расмуссен.

Попри стриману реакцію Данії, заяви Трампа щодо можливого розширення території США викликали занепокоєння серед європейських союзників менше ніж за два тижні до його інавгурації.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європа не дозволить іншим державам атакувати її суверенні кордони, хоча висловив сумнів у ймовірності вторгнення США.

"Якщо ви питаєте, чи вірю я, що США вторгнуться до Гренландії, моя відповідь – ні. Але чи ми живемо в епоху, коли знову домінує право сильнішого? Відповідь — так. Чи дозволимо ми себе залякати? Звісно, ні. Натомість ми повинні зміцнити свої позиції – у військовій сфері, економічній конкуренції та інших галузях", — сказав Барро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив здивування коментарями Трампа щодо Гренландії та Канади, зазначивши, що європейські партнери одностайно відстоюють непорушність кордонів.

Які відносини між Гренландією і Данією

Відносини між Гренландією та Данією останнім часом ускладнилися через звинувачення в поганому поводженні з гренландцями в колоніальний період

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде підкреслив, що острів не продається, і у своєму новорічному зверненні закликав активізувати зусилля для досягнення незалежності. Уряд Данії заявляє, що доля Гренландії залежить виключно від її мешканців.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сумнів у тому, що амбіції Трампа можуть призвести до військового втручання США в Гренландії. Військові можливості Данії в регіоні обмежені чотирма патрульними кораблями, літаком-спостерігачем Challenger і собачими упряжками для патрулювання.

Відповідаючи на погрозу Трампа запровадити тарифи проти Данії, Фредеріксен заявила, що не вважає торговельну війну зі США конструктивним рішенням. Данія є батьківщиною Novo Nordisk — фармацевтичної компанії Європи, яка виробляє популярний у США препарат для схуднення Wegovy.

Чому Гренландія потрібна США

Розташований у північній частині Атлантичного океану між Європою та Америкою, острів здавна був осередком напруженості між світовими державами, пише Bloomberg. Гренландія більша за Мексику і Саудівську Аравію. Вона має стратегічне розташування на межі Північної Атлантики і Арктики — регіону, чиї величезні запаси критично важливих мінералів і викопного палива є жаданими для США, Росії і Китаю. Тут вже розташована найпівнічніша авіабаза США і радіолокаційна станція, яка використовується для виявлення ракетних загроз і моніторингу космічного простору.

Трамп уже підіймав тему приєднання Гренландії до США під час свого першого президентства.

Нагадаємо, король Данії після заяв Трампа змінив державний герб, щоб на ньому були більш помітно зображені Гренландія і Фарерські острови.