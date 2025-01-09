Рішення щодо завершення війни в Україні знайдуть у "найближчі терміни", — Келлог

За словами спецпредставника Трампа по Україні, обраний президент США не намагається віддати щось Путіну або росіянам, а прагне врятувати суверенітет України. Кіт Келлог також розповів про те, що 80-х роках у складі американської команди особисто брав участь в операції із захоплення Панамського каналу.

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8 січня спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант Кіт Келлог заявив, що майбутній глава Білого дому намагається врятувати суверенітет України. Про це він сказав у коментарі Fox News 8 січня.

"Люди мають зрозуміти: він не намагається віддати щось Путіну чи росіянам — взагалі-то він намагається врятувати Україну, її суверенітет. Він намагається домогтися справедливості. Він повторював це неодноразово, і на зустрічі із Зеленським у "Вежі Трампа", і на пресконференції", — заявив Келлог.

Він додав, що головною помилкою Джо Байдена було те, що він не намагався говорити з главою Кремля Володимиром Путіним протягом двох років. Трамп же проводитиме бесіди з Путіним і Зеленським, щоб знайти відповідне рішення найближчим часом.

"Я думаю, вони прийдуть до потрібного рішення в найближчі терміни. Коли я говорю про найближчі терміни... Знаєте, я хотів би встановити мету на особистому, професійному рівні. Я б сказав, у межах 100 днів, щоб вирішити, що ми можемо зробити найближчим часом, щоб упевнитися, що це надійне і тривале рішення, щоб завершити війну і зупинити цю різанину", — сказав Келлог.

Завершення війни, вважає спецпосланець США по Україні, в інтересах національної безпеки США, Європи та всього світу.

Можлива купівля США Гренландії

Щодо заяв Трампа щодо купівлі Сполученими Штатами Гренландії, він сказав, що ця ідея не нова, і що президент США Ендрю Джонсон у 1860-х роках висував уже таку ідею, і наприкінці Другої світової війни 33-й президент США Гаррі Трумен теж.

"Це не нова ідея, це взагалі-то стара ідея, яка зараз обговорюється. Якщо поглянути на те, що він пропонує, він намагається використовувати нестандартні підходи — домогтися того, щоб США займали позицію світового лідера", — заявив Келлог.

Панамський канал і США

Важливо

Завоювання Панамського каналу і перейменування Мексиканської затоки: Трамп зробив шокуючі заяви

"Що ж стосується Панамського каналу, я був у штурмовій команді під час вторгнення в Панаму. Ми, по суті, повернули Панамський канал наприкінці 80-х під час операції "Права справа" (англ. Operation Just Cause), і три тижні по тому ми його їм віддали. Тому це вже було", — додав він. Келлог також згадав про те, що 70% комерції, яка йде через Панамський канал — американська.

Нагадаємо, що президент Мексики запропонувала Трампу перейменувати США.

Раніше повідомлялося про реакцію Європи на заяви Трампа про бажання приєднати Гренландію до США.