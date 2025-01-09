Без привязки к Трампу: переговоры РФ и Украины планировали в первой половине 2025 года, - CNN

Мирные переговоры между Россией и Украиной должны были пройти в независимости от результатов президентских выборов в США. Перед встречами власти США хотели усилить военные возможности Киева, говорят американские чиновники.

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Переговоры между Россией и Украиной по поводу завершения полномасштабной войны должны были пройти в первой половине 2025 года. Причем на эти планы не влиял результат президентских выборов в США, сообщили каналу CNN высокопоставленные американские чиновники.

В администрации президента Джо Байдена утверждают, что Вашингтон и Киев одновременно ожидали, что переговоры с Москвой могут состояться в первой половине 2025 года. Перед встречами ожидалось дальнейшее расширение военных возможностей Украины.

Представители власти США уверяют, что пытаются предоставить Украине максимально возможное преимущество перед возможными переговорами о прекращении войны в текущем году.

Ожидалось, что Белый дом введет больше санкций против России до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Последний пакет антироссийских санкций обсуждается с чиновниками будущей администрации Трампа.

Новый спецпредставитель избранного президента Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог надеется найти "удачное" решение для двух воюющих сторон в течение 100 дней после вступления в должность новоизбранного президента.

Украинская сторона заявляет о готовности к завершению войны. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в формате "Рамштайн" 9 января сказал, что стремится сделать все возможное, чтобы война завершилась достойно для Украины и Европы в 2025 году.

Напомним, научный сотрудник аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк предположил, что мирное соглашение между РФ и Украиной можно достичь до 20 апреля, праздника Пасхи.

Газета The Washington Post ранее писала, что невыгодное для Украины соглашение может обернуться ее проигрышем в войне с Россией. Последствия конца войны выйдут далеко за пределы Украины.